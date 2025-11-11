Apple, yapay zeka yarışında yönünü bulmaya çalışıyor

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, son yıllarda yapay zeka alanında eleştirilerin odağında yer alıyor.

Apple'ın bu alandaki rakipleri olan Samsung, Amazon, Meta, Google, Huawei ve Xiaomi gibi şirketler farklı yapay zekalarını kullanıma sunarken Apple'ın halen kapsamlı bir yapay zeka sunmaması 'Apple, Nokia'nın kaderini mi paylaşacak?' sorularını da gündeme getirdi.

YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ APPLE, YAPAY ZEKADA GERİDE

Apple'ın yapay zeka macerasına rakiplerine kıyasla bir hayli erken başladı. 2010 yılında Siri'yi satın alan şirket, 2011 yılında ilk Siri modelini telefonlarına entegre ederek sesli asistan ve yapay zeka alanlarında yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu.

Apple, o dönem Siri'yi "sadece sorarak işleri halletmenize yardımcı olan akıllı bir asistan" olarak tanıtırken Siri'nin bağlamı anlayıp kullanıcılara geri dönüş yapabilmesi teknoloji dünyasında büyük ses getirmişti.

Apple'ın ardından sesli asistan konusunda atılımlarını hız veren Google "Google Asistan" ile Amazon da "Alexa" bu alanda ilk ürünlerini piyasaya sürerken özellikle 3. tarafların katkılarına da açık olan bu sistemler sadece Apple ürünleri ile sınırlı olan Siri'yi kısa zamanda geçmeyi başardı. Apple bu süreçte pek çok küçük yapay zeka girişimini satın alırken Google'ın DeepMind'ı satın alması Google'a Apple karşısında da büyük üstünlük sağladı.

2018 yılında yapay zeka yarışında rekabet daha da kızışırken Apple, Google'ın Yapay Zeka Başkanı John Giannandrea'yı Apple'da makine öğrenimi ve yapay zeka stratejisine liderlik etmesi için işe alarak dikkati çekici bir yetenek hamlesi yaptı. Ancak Google'daki sınırsız veri imkanı ve yapay zeka öncelikli anlayışın ardından Apple'daki mahremiyet ve sınırlı veri Giannandrea'nın da şirketi bu alanda istenilen noktaya getirmesine mani oldu.

ÜRETKEN YAPAY ZEKALAR İLE YENİ BİR ÇAĞ

2020'li yıllara gelindiğinde ise üretken yapay zekaların ortaya çıkması ile birlikte yapay zeka çağı resmen başlamış oldu. Microsoft'un da yatırımcısı olduğu OpenAI'ın ChatGPT ürünü, Google'ın Gemini'yi, X'in Grok'u ve Çinli DeepSeek ile birlikte yapay zeka ürünlerinin kabiliyetleri hızla artmaya başladı.

Bloomberg'de yer alan bir habere göre, özellikle 2023 ve sonrasında Apple yapay zeka alanında pek çok çalışanını rakiplerine kaptırırken gidenler arasında sadece mühendisler değil üst düzey yöneticiler de yer aldı.

APPLE STRATEJİ DEĞİŞTİRDİ, SİRİ'YE CHATGPT DESTEĞİ

Apple, bu tarihten sonra kamuoyu önünde yapay zeka planları üzerine daha fazla açıklama yapmaya başladı. Şirket, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC'nin 2023 etkinliğinde yapay zekanın ürünlerinin her yerinde olduğunu ve daha fazla gelişmenin yakında geleceğini açıkladı.