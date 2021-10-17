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Ara Güler, vefatının 3'üncü yılında anıldı

Ara Güler vefatının üçüncü yıldönümünde, doğup büyüdüğü Beyoğlu'nda anıldı. Anma programda konuşan Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Ara Güler, zamanı kaydeden yönüyle bir tarihçidir" dedi

Ara Güler, vefatının 3'üncü yılında anıldı
Ara Güler anıldı
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DHA

Ara Güler'in vefatının 3'üncü yılında İstiklal Caddesi'nde bulunan Ara Güler Sokağı'nda düzenlenen anma programına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Coşkun Aral ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün Türkiye için önemli bir değeri olan Ara Güler'i anmak üzere burada toplandık. Her yıl İstiklal Caddesi´nde Ara Güler'in fotoğraflarını olduğu sergi düzenliyorduk. Ara Güler, her şeyden önce bir Beyoğlulu. Zamanı kaydeden yönüyle bir tarihçi olduğunu düşünüyorum. Beyoğlu, Ara Güler ile var olsun istiyoruz. Ara Güler'i unutturmamak için elimizden geleni yapacağız. Semtimizde Ara Güler fotoğraflarıyla ve sevenleriyle hep yaşatılacak. İnsanın güzelliğini anlatan fotoğraflarıyla Ara Güler'in insani yönünü hep hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ara Güler'in meslektaşı ve yakın dostu Coşkun Aral, "Ara Güler muhteşem bir insandı. Vefatından bir gece önce beni aramak istemiş. Türkiye'ye geldiğimde Ara Güler'i kaybetmiştik. Dünyaya kazandırdığı çok büyük değerler var. İyi bir anlatıcıydı. Anlattığı olayları fotoğraflarla süslüyordu. Çok önemli isimlerle röportajlara imza attı. Ara Güler ile sergi açma mutluluğuna erişmiş tek fotoğrafçıyım. Benim gazetecilik ve muhabirlik tarafımı çok severdi. Hiçbir zaman kendi ülkesine karşı şikayette bulunmadı. İnsanları değerlendirirken davranışlarını sorgulardı. Kişilerin ait olduğu kurumu ve inançlarını hiçbir zaman sorgulamazdı. Kendisiyle hem Türkiye´de hem dünyada çok fazla gezim oldu. Dünyayı her zaman ıslık çalarak gezen kendine ait izleri bulan bir gezgindi" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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