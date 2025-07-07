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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf ‘Ara Güler’in Renkli Anadolu’su’ Rodos'ta

        ‘Ara Güler’in Renkli Anadolu’su’ Rodos'ta

        Ara Güler Müzesi'nin Yunanistan'daki ilk sergisi 'Ara Güler'in Renkli Anadolu'su', 11 Temmuz'da Rodos adasında bulunan Modern Sanat Müzesi'nde yapılacak açılışla sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 12:46 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:46
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        'Ara Güler'in Renkli Anadolu'su' Rodos'ta
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        Ara Güler’in uzun yıllar boyunca Anadolu’ya yaptığı gezilerden derlenen ve renkli fotoğraflarına yer verilen ‘Ara Güler’in Renkli Anadolu’su’ sergisi, 11 Temmuz’da Yunanistan’ın Rodos adasında bulunan Modern Sanat Müzesi’nde yapılacak açılışla sanatseverlerle buluşuyor. 1957 ve 2003 yılları arası geniş bir dönemi kapsayan fotoğraflar Ara Güler’in renkli fotoğrafta da ne denli usta olduğunu, Anadolu toprakları ve insanına olan sevgisini gösteriyor.

        Renkli fotoğrafçılığın dünyada talep görmeye başladığı yıllarda bu değişimi izleyen Ara Güler'in, sergide 62 adet fotoğrafı yer alıyor. Renk, sergide Anadolu’nun dört bir yanını birbirine bağlayan başlıca unsur olarak göze çarpıyor.

        Ara Güler’in fotoğraflarında süjenin özünü yansıtma becerisi, izleyicide bir yandan zaman ve mekândan bağımsızlık hissini uyandırırken, bir yandan da aşina oldukları bir coğrafyaya ve tekrar eden bir yaşam biçimine vurgu yapıyor. Bir kısmı 2023 yılında ilk defa Ara Güler Müzesi’nde sergilenen bu fotoğraflar, şimdi Ara Güler Müzesi’nin Yunanistan’daki ilk sergisi olarak Rodos’ta yeni bir izleyici kitlesiyle buluşuyor.

        Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu 2016 yılında hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi hem yurtiçi hem yurtdışı sergi, yayın ve iş birlikleriyle Ara Güler’in sanatını ve kişiliğini geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda “Ara Güler’in Renkli Anadolu’su”, 11 Temmuz 2025 – 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında, Rodos Modern Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

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        #ara güler müzesi
        #Ara Güler
        #fotoğraf
        #Rodos
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