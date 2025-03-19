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        Haberler Bilgi Gündem ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK? Bayram tatili ve ara tatil birleşecek mi, kaç gün olacak? Nisan (ikinci) ara tatili ne zaman başlayacak?

        Ara tatil ile bayram tatili birleşecek mi? İşte nisan ayı ara tatil tarihleri

        Öğrenciler ve öğretmenler, yoğun ders temposuna kısa bir ara vermeye hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği akademik takvime göre, ikinci ara tatil yakında başlayacak. Bu yıl tatil tarihleri, Ramazan Bayramı ile çakıştığı için milyonlarca veli ve öğrenci, tatilin süresinin uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 21:47 Güncelleme: 20.03.2025 - 00:13
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        Okullarda ikinci ara tatil için geri sayım başladı! Kasım ayında gerçekleşen ilk ara tatilin ardından öğrenciler, Nisan ayında kısa bir mola daha verecek. Ancak bu yıl tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi, "Ara tatil uzayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiren tatil tarihleri...

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        MEB 2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN 2025?

        İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki binlerce öğrenci 2. dönem ara tatilini 31 Mart 2025 Pazartesi ve 4 Nisan 2025 Cuma tarihleri arasında yapacak.

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        RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR, NİSAN ARA TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

        Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak. Ramazan Bayramı'nın bu sene Mart ayının son günlerine denk geliyor. Bu bağlamda Nisan ara tatili, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayacak.

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        BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ VE TARİHİ 2025

        Ramazan Bayramı Tatili: 29,30, 31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 2 günü iş gününe denk gelmektedir.

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        RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ: 29 MART 2025 CUMARTESİ

        RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 30 MART 2025 PAZAR

        RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 31 MART 2025 PAZARTESİ

        RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 1 NİSAN 2025 SALI

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        YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

        9 Eylül’de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim faaliyetleri 20 Haziran cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler 3 aylık bir yaz tatili yapacak.

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