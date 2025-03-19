Okullarda ikinci ara tatil için geri sayım başladı! Kasım ayında gerçekleşen ilk ara tatilin ardından öğrenciler, Nisan ayında kısa bir mola daha verecek. Ancak bu yıl tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi, "Ara tatil uzayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiren tatil tarihleri...