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        Haberler Bilgi Yaşam Ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek? MEB 2024 2025 takvimi ile kasım ara tatil, sömestr ve yaz tatili ne zaman?

        Ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? MEB 2024 2025 takvimi ile kasım ara tatil, sömestr ve yaz tatili ne zaman?

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kasım ayında ilk ara tatiline kavuşacak. Öğretmenler ara tatil seminerlerini 11-15 Kasım tarihleri arasında okula gitmeden çevrimiçi tamamlayabilecek. Öğrenciler ilk ara tatillerinde hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapmış olacak. Peki Ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, MEB 2024 2025 takvimi ile kasım ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 09:25 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:25
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        2024-2025 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in duyurduğu bilgiye göre ilk ara tatilde 9 günlük tatil yapacak. 9 Eylül’de başlayan eğitim süreci kasım ayında ilk ara tatile girmiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 2025 takviminde okul tatil günleri yer alıyor. Peki İlk ara tatil ne zaman? İşte ara tatil ve okulların kapanacağı tarih...

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        KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? İŞTE İLK ARA TATİL TARİHİ

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ara tatil uygulamasının süreceğini duyurdu. Bu kapsamda, okullar 8 Kasım Cuma günü kapanacak ve öğrenciler için ilk ara tatil başlamış olacak.

        MEB’in takvimine göre ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonları da hesaba katıldığında, öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacaklar.

        Ara tatilin ardından okullar 18 Kasım Pazartesi günü yeniden açılarak eğitim-öğretim sürecine kaldığı yerden devam edecek.

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        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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        MEB TATİL TAKVİMİ

        MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

        Birinci ara tatil- 11-15 Kasım 2024

        Yarıyıl tatili- 20-31 Ocak 2025

        İkinci ara tatil- 31 Mart-4 Nisan 2025

        Okulların kapanışı- 20 Haziran 2025

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