Nisan ayı ara tatil tarihi belli oldu! Ara tatil ne zaman? MEB 2024 eğitim takvimi
Nisan ayı ara tatil tarihi yeni yılın başlamasıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. MEB 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi'nde tatil tarihleri de belli oldu. Peki, 2024 Nisan ayı ara tatili ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı...
Ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil tarihi yeni yılın gelmesiyle birlikte tatil planı yapacak öğrenci ve veliler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Nisan ayı ara tatili ne zaman? Merak edenler için Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Nisan ayı ara tatil tarihi...
İKİNCİ ARA TATİL, NİSAN AYI ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci dönem ara tatili 8 Nisan - 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
YARIYIL (15 TATİL) NE ZAMAN, HANGİ AY? İŞTE SÖMESTR TARİHİ
Milli Eğitim Bakanlığı akademik takvimine göre bu yıl sömestr ara tatili 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.