        İkinci ara tatil tarihi: İkinci dönem ara tatil ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı devam ederken ikinci dönem ara tatilin ne zaman olacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ara tatillerle ilgili yaptığı açıklamalarla birlikte eğitim takviminde değişiklik olup olmayacağı araştırılıyor. Bu kapsamda "2026'da ara tatil olacak mı, ara tatil tarihi ne zaman?" sorularının yanıtı haberimizde. İşte ara tatil hakkında detaylar…

        Giriş: 31.12.2025 - 17:09
        Okullarda birinci dönem devam ederken “İkinci dönem ara tatili ne zaman?” sorusu gündemde. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla tatil tarihleri belli olurken, ikinci ara tatilin kaldırılma ihtimali merak ediliyor. Peki, ikinci dönem ara tatili ne zaman, hangi günlere denk geliyor, kaç gün sürecek? İşte ara tatil hakkında ayrıntılar…

        2026 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte 22 Mart 2026 tarihine kadar tatil olacak.

        2026 Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşecek.

        ARA TATİLİN KALKMASI HAKKINDA BAKAN TEKİN’DEN AÇIKLAMA

        Mardin'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, okullarda ara tatilin kalkma ihtimali hakkında konuştu.

        Tekin, "Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk, tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor." diye konuştu.

        Velilerden ara tatilin kaldırılması konusunda yoğun talep geldiğinin altını çizen Bakan Tekin, "Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz." dedi.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Okullar 26 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve yaz tatili başlamış olacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
