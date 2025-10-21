Ekim ayının son günleri yaklaşırken öğrenciler ve velilerde “Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?” heyecanı arttı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 takvimine göre, okullar Kasım ayında bir haftalık molaya girecek. Hafta sonlarıyla birleşecek bu tatil, hem öğrenciler hem de öğretmenler için nefes alma zamanı olacak. İşte güncel bilgiler...