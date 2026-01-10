Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte Süper Lig ara transfer için son gün tarihi
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı yaklaşırken gözler ara transfer dönemine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği takvim doğrultusunda kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için sınırlı bir süreye sahip olacak. Harcama limitlerinin de açıklanmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran takımlar için en kritik soru ise netleşti: Ara transfer dönemi ne zaman sona erecek ve Süper Lig'de transfer için son tarih hangi gün? İşte ayrıntılar...
Futbolseverlerin merakla takip ettiği ara transfer dönemi, Süper Lig ekipleri için zamanla yarış anlamına geliyor. Eksik bölgelerine takviye yapmak isteyen kulüpler, transferde son hamlelerini planlarken gözler ikinci transfer ve tescil döneminin bitiş tarihine çevrildi. Taraftarlar ise “Ara transfer ne zaman bitiyor?” ve “Süper Lig’de transfer için son gün ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 5 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak. Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona ermişti.
TRENDYOL SÜPER LİG 18 HAFTA MAÇ PROGRAMI
17 Ocak 2026 Cumartesi:
17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
19 Ocak 2026 Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)