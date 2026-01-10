Futbolseverlerin merakla takip ettiği ara transfer dönemi, Süper Lig ekipleri için zamanla yarış anlamına geliyor. Eksik bölgelerine takviye yapmak isteyen kulüpler, transferde son hamlelerini planlarken gözler ikinci transfer ve tescil döneminin bitiş tarihine çevrildi. Taraftarlar ise “Ara transfer ne zaman bitiyor?” ve “Süper Lig’de transfer için son gün ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...