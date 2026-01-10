Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? 2026 Süper Lig ara transfer için son gün ne zaman?

        Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte Süper Lig ara transfer için son gün tarihi

        Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı yaklaşırken gözler ara transfer dönemine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği takvim doğrultusunda kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için sınırlı bir süreye sahip olacak. Harcama limitlerinin de açıklanmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran takımlar için en kritik soru ise netleşti: Ara transfer dönemi ne zaman sona erecek ve Süper Lig'de transfer için son tarih hangi gün? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 22:06 Güncelleme: 10.01.2026 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Futbolseverlerin merakla takip ettiği ara transfer dönemi, Süper Lig ekipleri için zamanla yarış anlamına geliyor. Eksik bölgelerine takviye yapmak isteyen kulüpler, transferde son hamlelerini planlarken gözler ikinci transfer ve tescil döneminin bitiş tarihine çevrildi. Taraftarlar ise “Ara transfer ne zaman bitiyor?” ve “Süper Lig’de transfer için son gün ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

        2

        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 5 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak. Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona ermişti.

        3

        TRENDYOL SÜPER LİG 18 HAFTA MAÇ PROGRAMI

        17 Ocak 2026 Cumartesi:

        17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

        20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

        18 Ocak 2026 Pazar:

        14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        4

        17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)

        17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

        20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

        19 Ocak 2026 Pazartesi:

        17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

        20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Fenerbahçe kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe kupasına kavuştu!
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar!
        Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar!
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner