Ara transfer sezonu bitti mi? Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Futbol dünyasında heyecanla takip edilen ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği takvime göre, eksik bölgelerine takviye yapan Süper Lig ekipleri, ara transfer döneminin sona ereceği tarihe kadar yeni transferlerini tescil ettirebilecek. Peki, "Transfer dönemi ne zaman bitiyor?" 2025 ara transfer sezonunun sona ereceği tarih...
Transfer sezonun başlamasının ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. UEFA'ya kadro bildirimi için son gün 7 Şubat olarak açıklanırken, Türkiye'de transfer sezonun sona ereceği tarih futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Ara transfer sezonu bitti mi? 2025 Transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte detaylar...
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Süper Lig'de ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başladı, 11 Şubat 2025 Salı günü sona erecek.
SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig'de 2.sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.