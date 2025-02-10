Ara transfer sezonu bitti mi? Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Transfer sezonun başlamasının ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. UEFA'ya kadro bildirimi için son gün 7 Şubat olarak açıklanırken, Türkiye'de transfer sezonun sona ereceği tarih futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Ara transfer sezonu bitti mi? 2025 Transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte detaylar...