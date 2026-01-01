Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor? Kış transfer sezonu başladı mı?

        Ara transfer dönemi başlıyor! Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor?

        Futbolda "ara transfer" dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) transfer sezonu öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini de açıkladı. Peki, "Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor?" İşte 2026 ara transfer sezonun başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 21:09 Güncelleme: 01.01.2026 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Futbol Federasyonu ara transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Zirve yarışı ve kümede kalma mücadelesi için kadrolarını güçlendirecek Süper Lig ekipleri, TFF tarafından belirlenen tarihlerde eksik bölgelerine takviye yaparak, kadrolarını güçlendirebilecek. Peki, "Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor? Kış transfer sezonu başladı mı?" İşte detaylar...

        2

        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026 Cuma günü başlayıp 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

        3

        2026 SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Süper Lig’de 2. yarı 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak

        4

        TRENDYOL SÜPER LİG 18 HAFTA MAÇ PROGRAMI

        17 Ocak 2026 Cumartesi:

        17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

        20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

        18 Ocak 2026 Pazar:

        14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)

        17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

        20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

        19 Ocak 2026 Pazartesi:

        17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

        20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)

        5

        TRANSFER LİMİTLERİ AÇIKLANDI

        Galatasaray: 12.867.502.920

        Fenerbahçe: 6.222.490.850

        Samsunspor: 1.158.349.910

        Beşiktaş: 5.830.441.031

        RAMS Başakşehir: 1.311.498.136

        ikas Eyüpspor: 546.610.657

        Trabzonspor: 7.856.638.973

        Göztepe: 1.024.722.968

        Çaykur Rizespor: 1.681.565.046

        Kasımpaşa: 854.081.885

        TÜMOSAN Konyaspor: 1.419.901.133

        Corendon Alanyaspor: 935.098.664

        Zecorner Kayserispor: 940.370.334

        Gaziantep FK: 712.535.047

        Hesap.com Antalyaspor: 893.386.306

        Kocaelispor: 1.077.536.000

        Gençlerbirliği: 967.005.265

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 855.315.497

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        "Zayıf anlaşmalar savaşı körükler"
        "Zayıf anlaşmalar savaşı körükler"
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        "Gazzeli çocuklar için ağladım"
        "Gazzeli çocuklar için ağladım"
        "O bir yıldız değil"
        "O bir yıldız değil"
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!