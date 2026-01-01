Türkiye Futbol Federasyonu ara transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Zirve yarışı ve kümede kalma mücadelesi için kadrolarını güçlendirecek Süper Lig ekipleri, TFF tarafından belirlenen tarihlerde eksik bölgelerine takviye yaparak, kadrolarını güçlendirebilecek. Peki, "Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor? Kış transfer sezonu başladı mı?" İşte detaylar...