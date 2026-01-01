Ara transfer dönemi başlıyor! Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor?
Futbolda "ara transfer" dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) transfer sezonu öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini de açıkladı. Peki, "Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor?" İşte 2026 ara transfer sezonun başlayacağı tarih...
Türkiye Futbol Federasyonu ara transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Zirve yarışı ve kümede kalma mücadelesi için kadrolarını güçlendirecek Süper Lig ekipleri, TFF tarafından belirlenen tarihlerde eksik bölgelerine takviye yaparak, kadrolarını güçlendirebilecek. Peki, "Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor? Kış transfer sezonu başladı mı?" İşte detaylar...
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026 Cuma günü başlayıp 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceğini duyurdu.
2026 SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig’de 2. yarı 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak
TRENDYOL SÜPER LİG 18 HAFTA MAÇ PROGRAMI
17 Ocak 2026 Cumartesi:
17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
19 Ocak 2026 Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)
TRANSFER LİMİTLERİ AÇIKLANDI
Galatasaray: 12.867.502.920
Fenerbahçe: 6.222.490.850
Samsunspor: 1.158.349.910
Beşiktaş: 5.830.441.031
RAMS Başakşehir: 1.311.498.136
ikas Eyüpspor: 546.610.657
Trabzonspor: 7.856.638.973
Göztepe: 1.024.722.968
Çaykur Rizespor: 1.681.565.046
Kasımpaşa: 854.081.885
TÜMOSAN Konyaspor: 1.419.901.133
Corendon Alanyaspor: 935.098.664
Zecorner Kayserispor: 940.370.334
Gaziantep FK: 712.535.047
Hesap.com Antalyaspor: 893.386.306
Kocaelispor: 1.077.536.000
Gençlerbirliği: 967.005.265
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 855.315.497