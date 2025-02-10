Araba hırsızını ellerinden kaçırdılar! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt yine çok tuhaf bir olaya sahne oldu. İddiaya göre aracı çalınan adam dedektif gibi iz sürüp hırsızı yakaladı. Akrabalarının da yardımıyla döve döve karakola götürmeye çalıştı.

Habertürk Giriş: 10.02.2025 - 20:36 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:36 facebook

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