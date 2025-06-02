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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası: 3 yıllık anlaşma sağlandı! - Galatasaray Haberleri

        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası: 3 yıllık anlaşma sağlandı!

        Galatasaray'da gösterdiği performansla takımını şampiyonluğa taşıyan Victor Osimhen'in transferi için Arap basınından bir iddia geldi. Osimhen'in Al Hilal ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 22:26 Güncelleme: 02.06.2025 - 22:26
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        Galatasaray'daki performansıyla yıldızını yeniden parlatan Victor Osimhen'in transferi için yeni gelişme ortaya çıktı.

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        Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Al Hilal, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

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        Al-Riyadh gazetesinden Abdullah Al-Hanyan'ın aktardığı bilgiye göre taraflar şartlarda uzlaştı ve transferin resmiyet kazanması an meselesi.

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        Transferin finansal detaylarına ilişkin henüz kulüpler tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, Osimhen'in Al Hilal’den yıllık yaklaşık 30 milyon Euro kazanacağı öne sürülüyor.

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        Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kontratında 75 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi bulunuyor.

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        Victor Osimhen, Galatasaray forması altında sergilediği etkileyici performansla takımın şampiyon olmasında büyük katkı sağlamıştı.

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        Tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandırdı ve 8 asist yaparak toplamda 45 gole doğrudan katkıda bulundu.

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