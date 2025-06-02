Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası: 3 yıllık anlaşma sağlandı!
Galatasaray'da gösterdiği performansla takımını şampiyonluğa taşıyan Victor Osimhen'in transferi için Arap basınından bir iddia geldi. Osimhen'in Al Hilal ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'daki performansıyla yıldızını yeniden parlatan Victor Osimhen'in transferi için yeni gelişme ortaya çıktı.
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Al Hilal, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Al-Riyadh gazetesinden Abdullah Al-Hanyan'ın aktardığı bilgiye göre taraflar şartlarda uzlaştı ve transferin resmiyet kazanması an meselesi.
Transferin finansal detaylarına ilişkin henüz kulüpler tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, Osimhen'in Al Hilal’den yıllık yaklaşık 30 milyon Euro kazanacağı öne sürülüyor.
Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kontratında 75 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi bulunuyor.
Victor Osimhen, Galatasaray forması altında sergilediği etkileyici performansla takımın şampiyon olmasında büyük katkı sağlamıştı.