Adalet Bakanlığı 2 Ağustos'ta ilan geçerek 5 bin arabulucu alınacağını belirtmişti. Yapılan açıklamada ise "5000 (beşbin) arabulucu ihtiyacına yönelik olarak, “2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” 24 Kasım 2019 tarihinde yapılacaktır. “2020 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” 5000 (beşbin) arabulucu ihtiyacına yönelik olarak 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır." denildi.

ARABULUCULUK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Edinilen bilgiye göre, başvurular, elektronik ortamda "e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden yapılacak.

Son başvuru tarihi 2 Eylül olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebilecek.

ARABULUCULUK SINAVI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa),İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacak. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.