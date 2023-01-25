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Araç muayene cezası ne kadar? 2023 araç muayenesi yaptırmama cezası

Araç muayene, motorlu taşıtların belirli periyotlarla yapmak zorunda oldukları bir uygulamadır. Trafiğe çıkmak için gerekli bir uygulama olan araç muayene hayati bir öneme sahiptir. Peki muayene yaptırmayan araçlar için araç muayene cezası ne kadar? Araç muayene günü geçerse ne olur? İşte araç muayene cezası ile ilgili her şey…

Araç muayene cezası ne kadar? 2023 araç muayenesi yaptırmama cezası
HABERTURK.COM

Motorlu taşıtlar için araçların türlerine bağlı olarak belirli aralıklarla yapılan rutin muayene işlemleri trafik güvenliği açısından son derece hayati bir önem taşımaktadır. Trafiğe çıkmak için gerekli belgelere sahip tüm motorlu araçlar trafiğin güvenliğinin sağlanması amacıyla TÜVTURK kuruluşu tarafından denetlenerek trafiğe çıkmasında bir mani olup olmadığı kontrol edilir ve belgelenir. Peki, araç muayenesi geciktirildiği zaman ne olur? Araç muayeneden bağlanır mı? İşte araç muayenesi ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık.

Araç Muayene Cezası

Araç muayene cezası, muayenenin ne kadar süre geciktiği ile orantılı cezalandırılır. Muayene randevusu alınırken aracın son muayene geçerlilik tarihi de girilir. Bu tarih girildiğinde aracın muayene gecikmesinin ne kadar bir süre olduğu otomatik olarak hesaplanır ve gecikme cezası muayene ücretine eklenir. Muayene gecikme cezası gecikilen her ay için yüzde 5 olarak muayene ücretine ilave edilir. Muayenesi gecikmiş araçlar muayene ücretlerinin ödemesi dâhilinde gecikme cezalarını da öderler. Son muayene tarihi gecikmiş araçlar muayenelerinin sonucunda eğer geçerli sonuç alamazlarsa eksiklerin tamamlanması için 1 ay süre tanınır ve eksikler tamamlanarak verilen süre dâhilinde ikinci muayeneye gelmeleri beklenir. Bu süre zarfında eksikler tamamlanarak muayene randevusu alan araçlar ekstra bir ceza veya yeni bir muayene ücreti ödemezler.

Araç Muayenesi Yaptırmama Cezası

Muayenesi yaptırılmamış, son muayene geçerlilik tarihi geçmiş araçlar trafik kontrolleri esnasında tespit edildikleri taktirde idari para cezasına çarptırılır. Muayene geçerlilik tarihi geçmiş ve muayenesi yaptırılmamış araç sürücüleri 951 TL idari para cezası alırlar. Bu ceza, araç muayenesinin 7 gün içinde yaptırılması halinde 713,25 TL olarak ödenir.

Araç Muayene Günü Geçerse Ne Olur?

Araç muayene günü geçmesi durumunda aracınıza muayene randevusu aldığınız esnada gecikilen her ay için muayene ücretine yüzde 5 ceza uygulanır. Peki, araç muayenesi 1 gün gecikirse ne olur? Bu durumda da yine bir aylık gecikme cezası uygulanır. Aracınızın muayene son geçerlilik tarihinden sonra araç muayene randevusu almaya çalıştığınızda muayene ücretine yüzde 5 eklenecektir.

Araç Muayeneden Bağlanır Mı?

Aracınız muayenesi yaptırılmadığı için bağlanabilir. Muayenesiz araçlara emniyet güçleri tarafından yapılan denetimlerde tespit edildiği takdirde idari para cezası uygulanır. Fakat ruhsat üzerindeki araç sahibi araç başında değilse muayenesiz araç trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekilir ve muayene işlemleri çekici kullanılarak yaptırılmak zorunda kalınır.

Muayenesiz araç kullanma cezası

Muayenesiz araç kullanma cezası 2023 yılı itibarıyla 951 TL olarak belirlenmiştir. Muayenesiz araç kullananların tespit edilip cezai işleme tabi tutulmasından sonra araçlarını muayeneye götürmeleri için 7 gün izin verilir. Bu süre içinde araç muayeneye götürülmez ve trafik ekiplerince bu durum tespit edilirse, araç çekiciyle muayeneye götürülür. Muayenesi yapılmammış bir araçlar trafiğe çıkılması sonucu aracın trafikten men edilen araca verilen süre sonunda, araç muayene yapılmadan trafiğe çıkarılırsa, araç sahibine bin 979 TL para cezası verilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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