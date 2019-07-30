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HaberlerOtomobilAraç sahipleri dikkat

MTV ödemesinde son gün yarın

Her yıl iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV),ödeme süresinde sona gelindi. 31 Temmuz itibariyle sona erecek MTV ödemelerinde, dikkat edilmesi gereken bir kaç husus var. Buna göre, aracının tescil tarihi 1 Ocak 2018 tarihinden sonra olan araç sahiplerinin ödeyecekleri MTV ücretinde araçlarının yaşı ve motor hacminin yanı sıra, değeri de hesaplanıyor. Bu tarihten önce tescil edilen araçların MTV ücretinde ise eskiden olduğu gibi araçların yaşı ve motor hacmi göz önüne alınıyor. MTV ücretini ödemeyenlere ise aylık yüzde 2.5 gecikme faizi uygulanıyor. MTV ücretleri hakkında tüm detaylı bilgiler haberimizde...

MTV

Yılda iki defa ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV),ödeme süresinde son güne gelindi. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ve yılda 2 taksit halinde ödenen MTV'nin, ikinci taksit ödemesi 31 Temmuz'da sona erecek.

Geçen yıla kadar araçların yaşı ve motor hacmi baz alınarak hesaplanan MTV ücretleri, yıl başında ise değişikliğe uğradı.

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Buna göre, 1 Ocak 2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler de, taşıt değeri de hesaba dahil edildi.

Bu kapsamda, aracını tescil tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında olan araç sahiplerinin ödeyecekleri MTV ücreti şu şekilde;

31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçların MTV ücreti ise halen araçların yaşı ve motor hacmi göz önüne alınarak hesaplanıyor. Aracı bu kapsama giren araç sahipleri, ödeyecekleri MTV tutarını 'I/A Sayılı Tarife'de görebilirler.

MTV ödemesi için belirlenen 1-31 Temmuz yada 1-31 Ocak tarihlerini kaçıranlara ise aylık yüzde 2.5 gecikme faizi uygulanacak.

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