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Yılda iki defa ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV),ödeme süresinde son güne gelindi. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ve yılda 2 taksit halinde ödenen MTV'nin, ikinci taksit ödemesi 31 Temmuz'da sona erecek.

Geçen yıla kadar araçların yaşı ve motor hacmi baz alınarak hesaplanan MTV ücretleri, yıl başında ise değişikliğe uğradı.

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Buna göre, 1 Ocak 2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler de, taşıt değeri de hesaba dahil edildi.

Bu kapsamda, aracını tescil tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında olan araç sahiplerinin ödeyecekleri MTV ücreti şu şekilde;

31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçların MTV ücreti ise halen araçların yaşı ve motor hacmi göz önüne alınarak hesaplanıyor. Aracı bu kapsama giren araç sahipleri, ödeyecekleri MTV tutarını 'I/A Sayılı Tarife'de görebilirler.

MTV ödemesi için belirlenen 1-31 Temmuz yada 1-31 Ocak tarihlerini kaçıranlara ise aylık yüzde 2.5 gecikme faizi uygulanacak.