Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.082,63 %-1,23
        DOLAR 41,6732 %0,15
        EURO 48,8857 %0,17
        GRAM ALTIN 5.149,72 %-0,16
        FAİZ 39,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 62,80 %-0,14
        BITCOIN 120.315,00 %-0,33
        GBP/TRY 56,0350 %0,10
        EUR/USD 1,1724 %0,08
        BRENT 64,49 %0,59
        ÇEYREK ALTIN 8.419,80 %-0,16
        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geldi: İşte 3 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatları - Enerji Haberleri

        Otogaza zam geldi

        Otogaz (LPG) fiyatlarına gece yarısından itibaren 1,20 TL'lik zam geldi. Fiyat artışı tabelalara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 07:37 Güncelleme: 03.10.2025 - 07:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akaryakıta zam geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Brent petrol yüzde 0,58 artışla 64,48 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

        Otogaz (LPG) fiyatlarına gece yarısından itibaren 1,20 TL'lik zam geldi. Fiyat artışı tabelalara yansıdı. Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi yaşanmadı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 53.29 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.48 TL

        LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 54.13 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.48 TL

        LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 54.60 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.81 TL

        LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Sumud Türkiye Delegasyonu: 48 Türk aktivist alıkonuldu
        Sumud Türkiye Delegasyonu: 48 Türk aktivist alıkonuldu
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
        Kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak