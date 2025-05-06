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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Araç sahipleri dikkat! LPG'ye (otogaz) indirim geldi: İşte 6 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatları - Enerji Haberleri

        LPG'ye (otogaz) indirim geldi

        LPG'nin (otogaz) litre satış fiyatına 1 lira 2 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar tabelalara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 07:54 Güncelleme: 06.05.2025 - 07:54
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        LPG'ye (otogaz) indirim geldi
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        Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'nin (OPEC+) sekiz üyesi olan ülkelerin üretim artışı kararının ardından petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde düştü. Finans devleri Goldman Sachs ve Barclays da petrol fiyatı tahminlerini revize etti.

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,18 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin motorin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        LPG (Otogaz) grubuna gece gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş indirim geldi.

        Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa yakası)

        Benzin litre fiyatı: 45.20 TL

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        Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

        LPG litre fiyatı: 26.19 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 45.81 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.22 TL

        LPG litre fiyatı: 26.09 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 46.17 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.56 TL

        LPG litre fiyatı: 26.04 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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