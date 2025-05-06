Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'nin (OPEC+) sekiz üyesi olan ülkelerin üretim artışı kararının ardından petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde düştü. Finans devleri Goldman Sachs ve Barclays da petrol fiyatı tahminlerini revize etti.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,18 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin motorin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

LPG (Otogaz) grubuna gece gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş indirim geldi.

Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 45.20 TL

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Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.81 TL

Motorin litre fiyatı: 46.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.17 TL

Motorin litre fiyatı: 46.56 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.