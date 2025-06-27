Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu sebeple benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında yaşanan değişiklik araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere dün benzine ortalama 2 lira 68 kuruş, motorine ortalama 4 lira 6 kuruş indirim gelmişti. Bugün ise araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine zam bekleniyor. Peki, motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 27 Haziran 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...