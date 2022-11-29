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Aracım+ 1 milyon kullanıcıya ulaştı

Yapı Kredi’nin Aracım+ platformuna eklenen araç plakası sayısı 1 milyonu aştı. Platform, kasko sigortasından Araçta Ödeme’ye kadar kullanıcıların araçlarına dair çeşitli uygulamalar sunuyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, "Aracım+ ile finansal servislerin ötesinde bir hizmet veriyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni hizmet modellerini müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz" dedi

Aracım+ 1 milyon kullanıcıya ulaştı
HABERTURK.COM

Yapı Kredi'nin otomobil sahibi müşterilerine özel olarak geliştirdiği Aracım+ platformuna eklenen araç plakası sayısı 1 milyonu aştı.

Yapı Kredi Mobil üzerinden araç plakasının Aracım+’a kaydedilmesi ile kullanılan platformda, kullanıcılar, akaryakıt alışverişlerinde araçtan inmeden ödeme yapabiliyor. Trafik cezası ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri de yine Aracım+ üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, platform üzerinden araç muayeneleri için hatırlatmalar yapılırken, HGS başvuru ve bakiye işlemleri de kontrol edilebiliyor.

Ayrıca, kasko teklifi alınarak, poliçe oluşturulabiliyor.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, "Dijital çözümlerimizle, insanı merkeze alan bir yaklaşımla müşterilerimizin hayatına değer katıyor ve yeni iş alanları oluşturuyoruz. Aracım+ ile finansal servislerin ötesinde bir hizmet veriyoruz. Aracım+ sayesinde müşterilerimiz, müşterilerimiz araçlarına dair birçok farklı hizmete aynı anda ulaşabiliyor. Önümüzdeki günlerde de yeni hizmet modellerini müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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