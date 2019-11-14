Konya'da park halindeki ara bulunan ve içinde 50 bin lira olan çanta başka bir araçla gelen kişiler tarafından çalındı

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadınhanı ilçesindeki Atlantı Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Barış Çanlıdağ, bankadan çektiği kooperatife ait 50 bin TL'yi aracına koyup yola çıktı. Merkez Selçuklu ilçesinde marketten alışveriş yapmak isteyen Çanlıdağ, aracını park edip, kapıyı kilitlemeden markete girdi. Bu sırada kendisini takip edin bir kişi, aracın torpido gözündeki 50 bin lirayı alarak, kayıplara karıştı.

Market çıkışı aracın kapısını açık görünce parasının çalındığını fark eden Barış Çanlıdağ, hemen polisi aradı. İhbarla olay yerine gelen polis, yakınlardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin içinde bulunduğu aracın plaka, marka ve modelini belirledi. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

"NASIL OLDU ANLAMADIM"

Barış Çanlıdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir şeyler almak için markete girdiğini ifade ederek, "Geri döndüğümde paranın çalındığını fark ettim. Buradaki bir vatandaş aracıma birinin gelip kapıyı açarak içeriden bir şey aldığını söyledi. Normalde arabamı kilitlerdim. Nasıl oldu anlamadım" dedi.