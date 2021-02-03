DHA

Avustralya’nın Sydney kentinde bir kafenin önünde park edilen aracın yakıt deposuna yılan girdi.

DHA'nın haberine göre yılan bir uzman tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yılanı çıkarma çalışmasının ise 3 saat sürdüğü ifade edildi.

Avustralya'da dünya üzerindeki en zehirli 25 yılan türünden 21 tanesine ev sahipliği yapıyor. Ülkenin Queensland eyaletinde geçen yıl 872 yılan saldırısı kaydedildiği belirtiliyor.

Bilim insanları, her yıl yüzlerce insanın ölümüne neden olan yılanların, küresel iklim değişikliği ile insanlara daha da yakınlaşacağını söylüyor.