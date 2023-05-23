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Haberler Gündem Güncel Ankara'da dehşet: Aracının önünü kestiği kadının yüzüne kezzap attı! - Güncel haberler
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Başkent'te yaşandı! Aracının önünü kestiği kadının yüzüne kezzap attı

Başkent'te dehşete düşüren bir saldırı meydana geldi. Olayda bir kadına, arkadaşlık teklifini kabul etmediği kişi tarafından pusu kuruldu. Saldırgan aracının önünü kestiği kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı. Mesut Cebeci adlı zanlı yakalanırken, G.T. tedavi altına alındı

Ankara'da dehşet: Aracının önünü kestiği kadının yüzüne kezzap attı! - Güncel haberler
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DHA

Ankara'da Mesut Cebeci (30), arkadaşlık teklifini kabul etmeyen iş arkadaşı G.T.'nin (41) otomobiline zorla binip, yüzüne kezzap attı.

DHA'nın haberine göre yüzünde ve kolunda yanık oluşan G.T., hastaneye kaldırılıp, ameliyat edildi. Mesut Cebeci ise gözaltına alınıp, tutuklandı.

YÜZÜNDE VE KOLUNDA YANIK OLUŞTU

Olay, 17 Mayıs'ta Keçiören ilçesindeki Kanuni Mahallesi´nde meydana geldi. Medikal şirketinde çalışan Mesut Cebeci, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen iş arkadaşı G.T.'yi iş çıkışı takip etti. Cebeci, mahallede G.T.'yi, otomobilinin önüne geçerek durdurdu. Cebeci, araca binip, şişenin içindeki kezzabı G.T.'nin yüzüne atarak, kaçtı. G.T.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. G.T., daha sonra çağrılan ambulansla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yüzünde ve kolunda yanıklar oluşan G.T. ameliyat edildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Mesut Cebeci, Keçiören Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Mesut Cebeci ilk ifadesinde, G.T. ile sevgili olduklarını iddia ederek, "Benden ayrılması gururumu incitti. Ben de sinirlerime hakim olamadım" dedi. Cebeci, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

G.T. ise hastanede alınan ifadesinde Mesut Cebeci'nin sadece iş arkadaşı olduğunu ve uzun süredir kendisini rahatsız ettiğini, daha önce de şikayette bulunduğunu, uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

BASINÇLI PET ŞİŞE İLE ATMIŞ

G.T.'ye ilk müdahaleyi yapan görgü tanıklarından Hasan Bedir (23), "İlk başta olayın ne olduğunu anlamadık. Kapı açıldı, kadın bağırarak arabadan indi. Arabanın içinden de beyaz dumanlar çıkıyordu. Evden su aldım geldim. Kadının yüzü ve kolu yanmıştı. İlk başta suyla müdahale ettik. Ucu ince ve basınçlı olan pet şişe gibi bir şeyin içine doldurmuş kezzabı kadına basınçlı bir şekilde atmış. Yüzünde fazla yanık vardı. Özellikle sağ tarafı yanmıştı; çünkü şüpheli sol koltukta oturuyordu. Şoför koltuğunda ise kadın oturuyordu. Kolu da kötüydü. Bacağında çok fazla bir şey yoktu" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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