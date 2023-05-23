Olay, 17 Mayıs'ta Keçiören ilçesindeki Kanuni Mahallesi´nde meydana geldi. Medikal şirketinde çalışan Mesut Cebeci, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen iş arkadaşı G.T.'yi iş çıkışı takip etti. Cebeci, mahallede G.T.'yi, otomobilinin önüne geçerek durdurdu. Cebeci, araca binip, şişenin içindeki kezzabı G.T.'nin yüzüne atarak, kaçtı. G.T.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. G.T., daha sonra çağrılan ambulansla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yüzünde ve kolunda yanıklar oluşan G.T. ameliyat edildi.

DHA'nın haberine göre yüzünde ve kolunda yanık oluşan G.T., hastaneye kaldırılıp, ameliyat edildi. Mesut Cebeci ise gözaltına alınıp, tutuklandı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Mesut Cebeci, Keçiören Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Mesut Cebeci ilk ifadesinde, G.T. ile sevgili olduklarını iddia ederek, "Benden ayrılması gururumu incitti. Ben de sinirlerime hakim olamadım" dedi. Cebeci, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

G.T. ise hastanede alınan ifadesinde Mesut Cebeci'nin sadece iş arkadaşı olduğunu ve uzun süredir kendisini rahatsız ettiğini, daha önce de şikayette bulunduğunu, uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.