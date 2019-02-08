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İçişleri Bakanlığı'nca, 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi nedeniyle projeye destek vermek içim Tokat Gönüllüler Grubu ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Tokat İl Temsilciliği üyesi 30 kişilik grup Yonca Yaprağı kavşağında toplandı. Grup trafik ışıklarında yayalara yeşil ışık yanınca davul zurna eşliğinde halay çekerek yaya geçidinden karşıya geçti. Halay çekerek karşıya geçenleri sürücüler şaşkın bakışlarla izledi. Bazı sürücüler ise o anları cep telefonları ile kaydetti.
"YEŞİL YANDIĞINDA HALAY BİLE ÇEKEBİLİRLER"
DHA'da yer alan habere göre yaya önceliği ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın projesini desteklediklerini kaydeden Tokat Gönüllüler Grubu temsilcisi Fatma Esin Tuna, "Bazı yayalar çok dikkatsiz. Trafik ışıklarında kırmızı da yansa yayaya, yaya geçidi var diye geçiyor. Biz de onu vurgulamak istedik. Eğer trafik ışığı varsa ışığa bağlı kalacaklar. Sadece kendilerine yeşil yandığında geçebilecekler dedik. Hatta kendilerine yeşil yandığı zaman halay bile çekebilir yayalar acele etmelerine gerek yok. Gençlerimizle bir araya geldik, halay çektik. Aynı zamanda toplumu da bilinçlendirmek istedik. Çünkü birçok sürücü bu konudan muzdarip olmaya başladı. İnsanlar bilinçsizce trafik ışıklarında yeşil bile yansa kendilerini yola atıyorlar. Akıcı bir trafikte de araçların durması kazaya sebebiyet olabiliyor" dedi
"ÖNCELİK YAYANIN AMA DİKKAT EDELİM"
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Tokat İl Temsilcisi İsmail Kılıç ise, "Öncelik yayanın, öncelik hayatın projesinde insana verilen değerin vurgusu vardır. Burada dikkat edilmesi gereken konu yayaların kendilerine kırmızı ışık yandığında durmaları. Araçlara yeşil ışık yandığı zaman geçmemeleri. Buna dikkat ettiğimizde her şey güzel olacaktır" diye konuştu.
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