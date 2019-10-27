Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın kötü gidişatı sürdü! Sarı-kırmızılılar son 8 resmi maçında 1 kez kazanırken, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, 6. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftasında Gençlerbirliği ile yaptığı maçlarda berabere kaldı. Galatasaray, 8. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçı güçlükle 3-2 kazaırken 9. haftada Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, bu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Belçika'nın Club Brugge takımıyla berabere kalırken, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarına mağlup oldu.

9 HAFTADA 9 GOL!

Hücum hattına yaptığı transferlerle dikkati çeken Galatasaray, buna rağmen gol anlamında beklentilerin uzağında kaldı.

Süper Lig'de 9 maça çıkan Galatasaray, bu müsabakalarda toplam 9 gol atabildi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 9 müsabakanın 4'ünde gol sevinci yaşayamazken, 3'ünde de 1'den fazla gol atamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yaptığı 3 karşılaşmada da fileleri havalandıramadı. Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk 3 hafta sonunda gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu.