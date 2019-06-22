Çalışmaları 321 kişilik ekip sürdürüyor

Trabzon'da salı günü etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu yükselen sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Selin ardından başlatılan arama çalışmalarıyla 7 kişinin cansız bedenleri bulundu, Cengiz Cevahir (16),kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ve Helim Köse (78) ise ulaşılamadı.

HAVADAN, KARADAN ARANIYORLAR

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışması yeniden başladı. Trabzon´un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT ekipleriyle UMKE, Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı´ndan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor.

JAK timleri botla açıldıkları dere yatağında sondalama yöntemi ile kayıplardan iz arıyor. Kayıp kişilerin yakınlarının umutlu bekleyişi de sürüyor. AFAD'a ait Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Arama- kurtarma çalışmalarına 321 kişilik ekip sürdürüyor.

Bu arada Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri de selde yakınlarını kaybedenlere psikolojik destek veriyor.