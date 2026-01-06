Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2025 BELLİ OLDU: TÜİK açıkladı! TÜFE-ÜFE Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte Aralık ayı enflasyon verileri

        Aralık ayı enflasyon rakamları 2025 açıklandı! TÜİK TÜFE-ÜFE Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

        Aralık ayı enflasyon rakamları 2025 belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Aralık ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Yılın son enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Ayrıca 2026 Ocak ayı kira artış oranı belli oldu. Peki, 2025 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Aralık ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, 2025 Aralık ayı enflasyon verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 07:05 Güncelleme: 06.01.2026 - 07:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Yılın son enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Böylece emekli ve memur maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı netlik kazandı. Ayrıca ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıların merakla beklediği 2026 Ocak ayı kira artış oranı belli oldu. Peki, TÜİK verileri ile 2025 Aralık ayı enflasyon oranı ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Aralık ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar…

        2

        2025 ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        2025 Aralık ayı enflasyon rakamları, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        Buna göre enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

        3

        Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89 arttı, aylık %0,89 arttı

        TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,67 arttı, aylık %0,75 arttı

        Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,67 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,36 artış gösterdi.

        4

        AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyordu.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.

        5

        12 AYIN ENFLASYON RAKAMLARI

        2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

        Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)

        Ocak 27,58 4,29 5,03

        Şubat 28,67 2,97 2,27

        Mart 30,62 2,87 2,46

        Nisan 31,16 3,24 3

        Mayıs 31,17 2,10 1,53

        Haziran 30,41 1,53 1,37

        Temmuz 30,32 2,34 2,06

        Ağustos 29,70 1,79 2,04

        Eylül 30,09 2,47 3,23

        Ekim 31,93 2,69 2,55

        Kasım 31,89 1,31 0,87

        Aralık 31,00 0,96 0,89

        6
        Ocak kira artış oranı belli oldu
        Ocak kira artış oranı belli oldu
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar