        Haberler Bilgi Ekonomi OCAK KİRA ARTIŞ ORANI 2026 BELLİ OLDU: TÜİK TÜFE verileri ile Ocak ayı kira zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? Konut ve iş yeri Ocak kira zam oranı hesaplama

        Ocak kira artış oranı hesaplama 2026: TÜİK TÜFE verileri ile Ocak ayı kira zammı ne kadar oldu, yüzde kaç?

        Ocak ayı kira artış oranı 2026 son dakika belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı ve böylece Ocak ayı kira zam oranı netlik kazandı. Bu noktada bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar ''TÜFE Ocak ayı kira zammı ne kadar oldu, yüzde kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. İşte, TÜİK verileri ile konut ve iş yeri 2026 Ocak ayı kira artış oranı hesaplama...

        Giriş: 06.01.2026 - 07:05 Güncelleme: 06.01.2026 - 07:05
        1

        Ocak ayı kira artış oranı 2026 TÜİK son dakika açıklaması ile belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Aralık enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli oldu ve Ocak ayı kira zammı netleşti. Bu noktada ‘’2026 Ocak kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve işyeri sahipleri ile kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte, TÜİK TÜFE verileri ile konut ve iş yeri için 2026 Ocak ayı kira artış oranı hesaplama.

        2

        2025 ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

        Buna göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

        3

        2026 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

        Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.

        12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 34,88 oldu.

        4

        OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2026

        Mevcut kira bedeli: 20.000 TL

        Kira zam oranı: %34,88

        Kira zam bedeli: 6.976TL

        Yeni kira bedeli: 26.976 TL

        5

        Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

        Kira zam oranı: %34,88

        Kira zam bedeli: 10.464 TL

        Yeni kira bedeli: 40.464 TL

        6

        ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?

        Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

        İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
