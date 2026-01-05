Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2025 SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! TÜFE-ÜFE Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte Aralık ayı enflasyon verileri

        Aralık ayı enflasyon rakamları 2025 açıklandı! TÜİK TÜFE-ÜFE Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

        Aralık ayı enflasyon rakamları 2025 belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Aralık ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Yılın son enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Ayrıca 2026 Ocak ayı kira artış oranı belli oldu. Peki, 2025 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Aralık ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, 2025 Aralık ayı enflasyon verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 10:13 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Yılın son enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Böylece emekli ve memur maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı netlik kazandı. Ayrıca ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıların merakla beklediği 2026 Ocak ayı kira artış oranı belli oldu. Peki, TÜİK verileri ile 2025 Aralık ayı enflasyon oranı ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Aralık ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar…

        2

        2025 ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        2025 Aralık ayı enflasyon rakamları, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        Buna göre enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

        3

        Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89 arttı, aylık %0,89 arttı

        TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,67 arttı, aylık %0,75 arttı

        Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,67 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,36 artış gösterdi.

        4

        AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyordu.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.

        5

        12 AYIN ENFLASYON RAKAMLARI

        2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

        Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)

        Ocak 27,58 4,29 5,03

        Şubat 28,67 2,97 2,27

        Mart 30,62 2,87 2,46

        Nisan 31,16 3,24 3

        Mayıs 31,17 2,10 1,53

        Haziran 30,41 1,53 1,37

        Temmuz 30,32 2,34 2,06

        Ağustos 29,70 1,79 2,04

        Eylül 30,09 2,47 3,23

        Ekim 31,93 2,69 2,55

        Kasım 31,89 1,31 0,87

        Aralık 31,00 0,96 0,89

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme!
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur var! Doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi
        Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur var! Doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi