‘’Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?’’ sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında zirveye yerleşti. Ocak ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. 2025 yılının son enflasyon rakamı ile 2026 Ocak zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ayrıca Ocak ayı kira artış oranı belli olacak. Bu sebeple milyonlarca vatandaşın gözü TÜİK’ten gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK Aralık enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…