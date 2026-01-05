Aralık ayı enflasyon verileri 2025 bekleniyor! TÜİK Aralık enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?
Aralık ayı enflasyon rakamları 2025 için beklenen gün geldi. Bu sebeple milyonlarca kişi Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelecek son dakika açıklamasına kilitlenmiş durumda. Yılın son enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 2026 Ocak zammı ortaya çıkacak. Böylece 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli ve memur zammı netlik kazanacak. Ayrıca Ocak ayı kira artış oranı da belli olacak. Peki, TÜİK Aralık enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? İşte 2025 Aralık ayı enflasyon oranı açıklanma saati ve ekonomistlerin beklentisi...
‘’Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?’’ sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında zirveye yerleşti. Ocak ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. 2025 yılının son enflasyon rakamı ile 2026 Ocak zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ayrıca Ocak ayı kira artış oranı belli olacak. Bu sebeple milyonlarca vatandaşın gözü TÜİK’ten gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK Aralık enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…
ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?
2025 Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Aralık ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ocak 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 10.00'da açıklanacak.
AA FİNANS ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.
TCMB ARALIK AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi.
KASIM AYI ENFLASYONU NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti.
12 AYIN ENFLASYON RAKAMLARI
2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 27,58 4,29 5,03
Şubat 28,67 2,97 2,27
Mart 30,62 2,87 2,46
Nisan 31,16 3,24 3
Mayıs 31,17 2,10 1,53
Haziran 30,41 1,53 1,37
Temmuz 30,32 2,34 2,06
Ağustos 29,70 1,79 2,04
Eylül 30,09 2,47 3,23
Ekim 31,93 2,69 2,55
Kasım 31,89 1,31 0,87
Aralık 31,00 0,96 —