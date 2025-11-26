PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Analistler, kritik makroekonomik verilerin açıklanmasıyla birlikte Fed’in politika yoluna dair soru işaretlerinin yavaş yavaş ortadan kalkacağını belirtiyor. Bu süreçte hem ekonomik göstergeler hem de Fed yetkililerinin yapacağı sözlü yönlendirmeler piyasaların odağında yer alıyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, aralık ayında yarım puanlık faiz indiriminin “uygun bir adım” olacağını ifade etti. Daha güvercin bir yaklaşımın makul olduğunu söyleyen Miran, “Ben 50 baz puan indirimi tercih ederim ancak en az 25 baz puanlık bir düşüş gerekli” dedi.