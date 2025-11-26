Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Yılın son Fed faiz kararı beklentisi ne yönde? 2025 Aralık Fed toplantı tarihi

        Fed aralık ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Gözler son faiz kararına çevrildi!

        Aralık ayına sayılı günler kala yeniden ABD Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararı gündeme geldi. Son iki toplantıda beklentilerin üzerinde faiz indirimi yapan Fed'in bu kez nasıl bir adım atacağı merak konusu. Küresel yatırımcılar, faiz patikasına dair belirsizliklerin arttığı bu dönemde "Aralık ayı Fed kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 26.11.2025 - 19:39 Güncelleme: 27.11.2025 - 08:01
        1

        Küresel finans piyasalarında hareketlilik artarken, Fed’in Aralık 2025 toplantısına dair beklentiler de yoğunlaşıyor. Para politikasında son dönemde gelen indirimlerin ardından bankanın nasıl bir yol haritası çizeceği tartışılırken, yatırımcıların gündeminde “Fed faiz kararı hangi tarihte duyurulacak?” sorusu öne çıkıyor. Piyasalar, toplantı takvimine dair netleşecek açıklamaları yakından izliyor. Detaylar haberimizde...

        2

        FED ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED, yılın son faiz kararını 9-10 Aralık 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 10 Aralık 2025 saat 21.00'de belli olacak.

        3

        PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

        Analistler, kritik makroekonomik verilerin açıklanmasıyla birlikte Fed’in politika yoluna dair soru işaretlerinin yavaş yavaş ortadan kalkacağını belirtiyor. Bu süreçte hem ekonomik göstergeler hem de Fed yetkililerinin yapacağı sözlü yönlendirmeler piyasaların odağında yer alıyor.

        Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, aralık ayında yarım puanlık faiz indiriminin “uygun bir adım” olacağını ifade etti. Daha güvercin bir yaklaşımın makul olduğunu söyleyen Miran, “Ben 50 baz puan indirimi tercih ederim ancak en az 25 baz puanlık bir düşüş gerekli” dedi.

        4

        Öte yandan St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, para politikasında fazla gevşemeye gidilmesinin risk taşıdığına dikkat çekti. Musalem, enflasyonla mücadelede temkinli bir duruşun korunması gerektiğini vurgulayarak, politika adımlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

