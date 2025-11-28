Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Aralık ayı kira artış oranı hesaplama 2025 | Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

        Kira artış oranı hesaplama: Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

        Aralık kira artış oranı için geri sayım başladı. Ev sahibi ve kiracılar tarafından merakla beklenen veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayının ilk haftasında açıklanacak. Bilindiği üzere kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisi ortalamasına göre belirlenmektedir. Peki, Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Aralık kira artış oranı hesaplama tablosu...

        Giriş: 28.11.2025 - 21:05 Güncelleme: 28.11.2025 - 21:05
        1

        Ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip edilen kira artış oranı için gözler TÜİK'den gelecek açıklamalara çevrildi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı tavanı, kasım ayında yüzde 37,15 olarak belirlenmişti. Peki, Aralık ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

        2

        ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Aralık ayı kira artış oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü açıklanacak.

        3

        KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASILDI?

        Kasım ayı içerisinde kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı 37,15 olarak açıklandı.

        4

        KİRA ZAMMI HESAPLAMA FORMÜLÜ

        Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

        Kira zam oranı: % 37,15

        Zamlı fiyat: 5.5725

        Yeni kira bedeli: 20.572,5 TL

        5

        ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?

        Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Aralık ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

        İş yerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Aralık ayı verisine bakılır.

