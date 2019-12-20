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Haberlerİş-Yaşam

Aralık ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi aralıkta geçen aya göre yüzde 1,9 azalarak 58,8 oldu

son dakika

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre %1,9 oranında azaldı; Kasım ayında 59,9 olan endeks, Aralık ayında 58,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık 2019

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 77.7 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 79,3 iken, Aralık ayında %2,1 oranında azalarak 77,7 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 76.5 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 78,5 iken, Aralık ayında %2,5 oranında azalarak 76,5 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 57.1 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 58,8 iken Aralık ayında %2,9 oranında azalarak 57,1 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 23.8 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 23 iken, Aralık ayında %3,5 oranında artarak 23,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2019

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