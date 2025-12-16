Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Aralık otomotiv kampanyaları devam ediyor! Bu ay hangi otomotiv markalarında indirim kampanyası var, hangi araç modelleri indirimde?

        Aralık otomotiv kampanyaları sürüyor! Bu ay hangi otomotiv markalarında indirim kampanyası var?

        2025 Aralık ayında otomotiv sektöründe rekabet hız kesmeden devam ederken, markalar sıfır otomobil kampanyalarını sürdürüyor. Araç satın almayı düşünen ya da mevcut aracını yenilemek isteyenler için firmalar; güncellenmiş satış fiyatları, takas imkânları, kısa ve uzun vadeli kredi alternatifleri ile farklı bütçelere hitap eden ödeme çözümleri sunuyor. İşte, 2025 Aralık ayı otomotiv kampanyaları

        Giriş: 16.12.2025 - 08:10 Güncelleme: 16.12.2025 - 08:10
        1

        FIAT

        Scudo Van: Yerli üretim, 1 milyon TL, 9 ay vade, %0 faiz

        Scudo Combi / Combimix: Yerli üretim, 5+1 yolcu kapasitesi, 1 milyon TL, 9 ay vade, %0 faiz

        Ulysse: Yerli üretim, 8+1 yolcu kapasitesi, 1 milyon TL, 6 ay vade, %0 faiz

        Ducato Van: Tek ve çift kabin seçenekleri, 1 milyon TL, 9 ay vade, %0 faiz

        Ducato Kamyonet: Farklı kasa boyutları, 1 milyon TL, 9 ay vade, %0 faiz

        Ducato Minibüs: 16+1 yolcu kapasitesi, geniş iç hacim, 1 milyon TL, 9 ay vade, %0 faiz

        Doblo Combi: Yüksek fonksiyonellik, taşıma kapasitesi ve güvenlik, 1 milyon TL, 6 ay vade, %0 faiz

        2

        CITROËN

        Yeni tamamen elektrikli Ë-C3: Aralık ayına özel, 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Citroën C4 (benzinli): 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz veya 30 bin TL nakit indirim

        Citroën C4 X (MAX donanım): 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz veya 30 bin TL nakit indirim

        %100 elektrikli Ë-C4: 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz veya 30 bin TL nakit indirim

        %100 elektrikli Ë-C3 Aircross: 300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Berlingo Kombi: 600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Jumpy & Jumper 3.5T: 750 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz veya 3 ay ertelemeli alternatif kredi seçenekleri

        3

        JEEP

        Jeep Avenger – Takas Desteği:

        Avenger %100 Elektrik Limited donanım: 49 bin TL takas desteği

        Avenger %100 Elektrik Summit donanım: 97 bin TL takas desteği

        Aralık öncesi bayiye faturalı Summit araçlar için: 136 bin TL takas desteği

        Avenger e-Hybrid Summit donanım: 116 bin TL’ye varan takas desteği

        Avenger 4xe Overland donanım: 116 bin TL’ye varan takas desteği

        Jeep Avenger – Kredi Kampanyası:

        Avenger %100 Elektrik Summit donanım:

        300 bin TL, 12 ay vadeli, %1,99 faizli kredi

        Jeep Compass – Takas Desteği:

        Compass modellerinde ay sonuna kadar: 115 bin TL’ye varan takas desteği

        Compass North Star özel seri: 115 bin TL takas desteği

        Compass Summit donanım: 60 bin TL takas desteği

        Jeep Compass – Kredi Kampanyası:

        Compass’ın tüm donanım seçeneklerinde:

        500 bin TL’ye kadar, %1,99 faizli kredi

        2025 model yılı Compass tüm e-Hybrid versiyonları için:

        500 bin TL, 12 ay taksit, %1,99 faizli kredi

        4

        MG

        MG, 22 Eylül 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, ithalatta uygulanan ilave gümrük vergilerindeki güncellemenin etkisini satış koşullarına yansıttı. Bu kapsamda marka, sınırlı sayıda HS Luxury için geçerli kampanyalı satış fiyatını 2 milyon 385 bin TL olarak belirledi.

        5

        PEUGEOT 3008

        48V hibrit teknolojisine sahip, fastback SUV tasarımıyla sunuluyor.

        Sadece tüzel müşterilere özel:

        700 bin TL, 6 ay vadeli, %0,49 faizli kredi

        PEUGEOT 2008

        Benzinli motor – Allure donanım:

        Bireysel müşterilere özel

        200 bin TL, 12 ay vadeli, %0 faizli kredi

        Benzinli motor – GT donanım:

        Tüzel müşterilere özel

        200 bin TL, 12 ay vadeli, %0 faizli kredi

        Hibrit motor – tüm versiyonlar:

        Tüzel müşterilere özel

        200 bin TL, 12 ay vadeli, %0 faizli kredi

        PEUGEOT E-2008 (%100 Elektrik)

        Tüzel müşterilere özel:

        250 bin TL, 12 ay vadeli, %0,49 faizli kredi

        PEUGEOT 408

        Allure donanım – benzinli motor:

        Bireysel müşterilere özel

        250 bin TL, 6 ay vadeli, %0,49 faizli kredi

        Allure Cam Tavanlı, GT ve hibrit tüm donanımlar:

        Sadece tüzel müşterilere özel

        250 bin TL, 6 ay vadeli, %0 faizli kredi

        PEUGEOT E-208 (%100 Elektrik)

        Bireysel müşterilere özel:

        350 bin TL, 12 ay vadeli, %0,49 faizli kredi

        PEUGEOT E-308 (%100 Elektrik)

        Sadece tüzel müşterilere özel:

        450 bin TL, 12 ay vadeli, %0,49 faizli kredi

        PEUGEOT 5008

        GT donanım, 7 koltuklu, 48V hibrit teknoloji

        Sadece tüzel müşterilere özel:

        1 milyon TL, 6 ay vadeli, %0,49 faizli kredi

        ifter

        Manuel şanzıman – Allure donanım:

        Bireysel müşterilere özel

        500 bin TL, 9 ay vadeli, %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi

        Otomatik şanzıman – Allure ve GT donanım:

        Bireysel müşterilere özel

        700 bin TL, 9 ay vadeli, %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi

        Partner Van

        600 bin TL, 9 ay vadeli, %0 faizli veya 3 ay ertelemeli ticari kredi

        Expert Traveller & Expert Van

        600 bin TL, 9 ay vadeli, %0 faizli veya 3 ay ertelemeli ticari kredi

        Boxer Van & Boxer Minibüs

        Boxer Van 3,5 Ton ve yeni Boxer Minibüs modellerinde:

        1 milyon TL, 6 ay vadeli, %0 faizli ve 3 ay ertelemeli ticari kredi

        6

        TOGG


        T10F (V1 ve V2 Versiyonları)

        Bireysel ve kurumsal kullanıcılara 1 milyon TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli finansman desteği sunuluyor.

        1 milyon TL kredi için 12 ay vadeli %0 faizli, 83 bin 334 TL geri ödemeli kampanya bulunuyor.

        Bireysel kullanıcılar için:

        1 milyon 700 bin TL krediye %2,39 faizli, 48 ay vadeli, 68 bin 617 TL geri ödemeli seçenek sunuluyor.

        Kurumsal kullanıcılar için:

        1 milyon 900 bin TL krediye %2,63 faizli, 48 ay vadeli, 71 bin 923 TL geri ödemeli seçenek bulunuyor.

        Yılın son kampanyasında 1 milyon 900 bin TL’ye varan farklı kredi seçenekleri yer alıyor.

        Çift Motorlu Togg 4More Serisi (T10X ve T10F 4More)

        Bireysel ve kurumsal kullanıcılara 1 milyon TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli, 83 bin 334 TL geri ödemeli alternatif sunuluyor.

        Bireysel kullanıcılar için:

        1 milyon 500 bin TL krediye %2,30 faizli, 36 ay vadeli, 68 bin 604 TL geri ödemeli seçenek bulunuyor.

        Kurumsal kullanıcılar için:

        1 milyon 900 bin TL krediye %2,63 faizli, 48 ay vadeli, 71 bin 923 TL geri ödemeli seçenek sunuluyor.

        7

        JAECOO

        JAECOO 7 Revive (4x2)

        Aralık ayına özel kampanyalı fiyatlarla 2 milyon 170 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

        Ticari müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli %2,42 faizli ticari kredi ve nakit alım imkanı bulunuyor.

        Stoklarla sınırlı yeni “Bloodstone Red” (Kan Taşı Kırmızısı) gövde rengi seçeneğiyle sunuluyor.

        JAECOO 7 Evolve (4x4)

        Ticari müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli %2,42 faizli kredi imkânı sunuluyor.

        Aralık ayına özel kampanyalı fiyatlarla 2 milyon 380 bin TL’den başlayan fiyat avantajı bulunuyor.

        Finansman Avantajları (Genel)

        JAECOO 7 modellerinde 1 milyon TL için 6 ay vadeli %2,42 faizli ticari kredi ve nakit alım avantajı sunuluyor.

        8

        MERCEDES-BENZ

        Mercedes-Benz Kasko’yu Tercih Eden Kurumsal Müşterilere Özel Otomobil Kampanyaları

        C 200 4MATIC AMG ve All-Terrain

        3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede %2,30 faiz

        GLC 180 AMG

        3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede %2,40 faiz

        GLC 180 Coupé AMG

        3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede %2,30 faiz

        E 180 AMG & Exclusive

        4.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,60 faiz

        EQB 250+ FL Night Edition

        2.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,60 faiz

        EQS 450 4MATIC

        4.000.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede %2,25 faiz

        Mercedes-Benz Kasko ile Kurumsal Müşterilere Özel Hafif Ticari Araç Kampanyaları

        Vito

        1.000.000 TL krediye 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi için %1,79 faiz

        Vito Select 124 CDI Uzun / Select 124 CDI Ekstra Uzun / Select 124 CDI Uzun 4x4

        500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi için %2,59 faiz

        Sprinter

        1.000.000 TL kredi için 12 ay vadede %0 faiz

        veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi için %1,79 faiz

        EQV

        1.000.000 TL kredi kullanımında 12 ay vadede %0 faiz

        eSprinter

        12 ay vadeli 1.000.000 TL kredi kullanımında %0 faiz

        Mercedes-Benz Certified araçlar

        600.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz

        9

        ŠKODA

        Škoda Elroq (Tamamen Elektrikli)

        2.105.600 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

        Škoda Superb

        2.899.900 TL'den başlayan özel fiyat imkanları bulunuyor.

        Superb Premium ve L&K modellerinde, tüzel kişiler için geçerli 500.000 TL’ye 6 ay %0 faizli kredi kampanyası sunuluyor.

        Škoda Kamiq

        ÖTV avantajıyla 1.733.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

        Škoda Fabia

        ÖTV avantajıyla 1.649.200 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda yer alıyor.

        Škoda Scala Monte Carlo

        Aralık ayında 2.099.200 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

        Škoda Karoq

        Prestige donanım seviyesinde 2.834.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

        Škoda Octavia

        Premium donanım seviyesinde 2.525.400 TL başlangıç fiyatıyla showroomlarda yer alıyor.

        Škoda Kodiaq

        3.444.200 TL'den başlayan fiyatlarla aralık ayının öne çıkan modelleri arasında bulunuyor.

        10

        OPEL

        Opel Corsa

        Manuel şanzımanlı Edition modeli: 150 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı.
        Diğer tüm versiyonlar: 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi.

        Opel Astra

        300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sunuluyor.

        Opel Frontera

        Frontera: 150 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi ile sunuluyor.

        Frontera Elektrik: 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi avantajı bulunuyor.

        Frontera Hybrid: 150 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği mevcut.

        Opel Mokka

        300 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

        Opel Grandland

        İşletmelere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkânı bulunuyor.

        Elektrikli Opel Modelleri

        Corsa Elektrik: 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği.

        Frontera Elektrik: 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi olanağı.

        Corsa Elektrik ve Frontera Elektrik modelleri GS donanım seviyesinde sunuluyor.

        Hafif Ticari Araç Modelleri

        Combo ve Combo Cargo:

        600 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği.

        Zafira:

        450 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı veya nakit indirim seçeneği.

        Vivaro Cargo:

        Ultimate (5.3 m³) versiyonu: 450 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi.

        Ultimate XL (6.1 m³) versiyonu: 600 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya nakit indirim seçenekleri.

        Vivaro City Van:

        600 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya nakit indirim imkânı.

        Movano:

        Aralık ayına özel 600 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.

        Opel, aralık ayında binek ve hafif ticari tüm modellerinde sunduğu kampanya ve finansman seçenekleriyle müşterilerini showroomlarına davet ediyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
