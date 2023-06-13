Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Aranan baronun Türkiye bağlantısı ortaya çıktı! - Gündem Haberleri
ABONE OL

5 ilde kara para operasyonu! Aranan baronun Türkiye bağlantısı ortaya çıktı!

Uyuşturucu satışından elde edilen kara paranın aklanmasıyla ilgili İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hollanda ve Belçika tarafından Avrupa’nın en çok aranan isimlerinden biri olan uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'in Türkiye’deki bağlantısı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 23 kişi gözaltına alındı

Aranan baronun Türkiye bağlantısı ortaya çıktı! - Gündem Haberleri

İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan uyuşturucu paralarının aklanmasıyla ilgili 1 milyar lira menkul ve gayri menkule el konulan operasyonun detayları ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2 yıl önce uyuşturucu paralarının aklanmasıyla ilgili bazı bilgiler elde etti. Yapılan incelemelerde uluslararası bir şebekenin izine rastlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Daire Başkanlığı, MASAK bünyesinde çalışma genişletildi.

200 BİN EURO ÖDÜLLÜ BARONUN İZİNE ULAŞILDI

Yapılan araştırmalarda Joseph Johannes Leijdekkers ismine ulaşıldı. İddiaya göre Lijdekkers, dünyada uyuşturucu trafiğini yöneten önemli uyuşturucu baronlarından biriydi. Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin Euro ödülle aranıyordu. Avrupa'nın en çok arananlar listesindeki ismin kara para akladığı da iddia ediliyor.

Joseph Johannes Leijdekkers
Joseph Johannes Leijdekkers

TÜRKİYE BAŞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda, şüphelinin Türkiye ile irtibatını Naci Y. üzerinden yaptığı belirlendi. Naci Y.'nin yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenildi. Yakalanan 23 şüpheli arasında Naci Y.'nin kardeşinin düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtildi.

LÜKS SAAT KRİPTO TELEFON

Polisin 5 ilde ele geçirdiği 100 milyon liralık lüks eşyalar arasında, bazı lüks saatler ve bir altın kaplama tabanca dikkat çekti. Ayrıca çok sayıda kripto telefon ele geçirildiği de öğrenildi. Kripto telefonların polis ekiplerince henüz açılamadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma genişletildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mardin'de tefecilik operasyonunda 8 gözaltı
GÜNDEM Mardin'de tefecilik operasyonu: 8 gözaltı
KURBANLIK FİYATLARI 2023: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık koç, koyun, dana fiyatları ne kadar?
GÜNDEM 2023 kurbanlık fiyatları belli oldu
2023 Ev hanımlarına emeklilik başvuru şartları: Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman, nasıl başvuru yapılır?
GÜNDEM Ev hanımlarına emeklilik şartları
Kayseri'de bir evde 60 sikke ele geçirildi
GÜNDEM Kayseri'de bir evde 60 sikke ele geçirildi
Kocaeli'de ormanda bir kişinin cansız bedeni bulundu
GÜNDEM Ormanda bir kişinin cansız bedeni bulundu
Kırşehir'de etkili olan sağanakta 10 küçükbaş hayvan öldü
GÜNDEM Kırşehir'de etkili olan sağanakta 10 küçükbaş hayvan ...
Afyonkarahisar'da heyelanda iki araç toprak altında kaldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
GÜNDEM Heyelanda iki araç toprak altında kaldı: 1 ölü, 1 ...
Siirt'te 15 günlük eylem yasağı
GÜNDEM Siirt'te 15 günlük eylem yasağı
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret zammında ilk toplantı sona erdi! 2023 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Asgari ücret zammında ilk toplantı sona erdi!
Silahla vurup dap ettiler! O anlar kamerada
GÜNDEM Silahla yaralayıp, darp ettiler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.