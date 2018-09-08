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Arap basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'insani kriz uyarısı' öne çıktı

Arap medyası, "Tahran zirvesine ilişkin İdlib sorununun Astana ruhuyla çözülmesi mesajının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insani kriz uyarısını" öne çıkardı.

08.09.2018 - 16:58 | Güncelleme: AA

Arap dünyasındaki başlıca basın yayın organlarında, Tahran'da dün Suriye konusunda gerçekleşen Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı üçlü liderler zirvesinde,  İdlib sorununun Astana ruhuyla çözülmesi mesajının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "şiddet dalgası ve insani kriz uyarısı" ön plana çıktı.

Katar'daki ulusal gazetelerden Er-Raya, "Erdoğan, şiddet dalgası ve insani kriz yaşanmaması yönünde uyardı" sürmanşetini kullanarak, "Tahran zirvesi, İdlib'deki durumun düzeltilmesi için üçlü anlaşma ile sonlandı." başlığıyla haberini okuyucularına ulaştırdı.

Yine Katarlı Eş-Şark gazetesi de "Tahran zirvesi bildirgesi: İdlib'deki durumun Astana ruhuna uygun şekilde iyileştirilmesi gerekliliği" başlığını tercih ederken, sayfasında "Erdoğan, İdlib meselesinin insani krizler yaşanmadan sonlanmasını istiyor." ara başlığını kullandı.

Londra merkezli Arab el-Cedid gazetesi de söz konusu haberde "Tahran zirvesi; İdlib konusunda anlaşma" manşetini kullandı. Gazete haberin devamında ise "İdlib konusunda Erdoğan ile Putin, Ruhani arasında açık ihtilaf" ara başlığını tercih etti.

İdlib'i bombalayan Rus savaş uçaklarının zirve sırasında durduğuna dikkat çekilen gazete haberinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "İdlib konusunda, Astana tehdit altında" mesajı öne çıkarıldı.

"İDLİB'DE ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI DURMAYACAĞIZ"

Katar merkezli, El-Cezire televizyonu ise internet sitesindeki ilgili haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye, Rusya ve İran bayrakları önünde yürürken çekilmiş fotoğrafını kullandı. Site, Erdoğan'ın, "İdlib'de elimiz kolumuz bağlı durmayacağız." şeklindeki sözlerini manşete çekerek zirveyi takipçilerine duyurdu.

Irak’ta yayımlanan devlet gazetesi Sabah, Erdoğan’ın zirveyle ilgili "Gelecek zirveyi Rusya’da yapacağız" sözünü sürmanşette kullandı.

Haberde, zirveye katılan üç liderin Suriye meselesinin tüm detayları ve özellikle İdlib’deki durumu ele aldığı aktarılırken, Erdoğan'ın bir sonraki üçlü zirvenin Rusya’da yapılacağını söylediği ve Ankara'nın siyasi ve coğrafi istikrar sağlanana kadar çabasını sürdüreceğini ifade ettiği belirtildi.

Lübnan merkezli Cumhuriyet gazetesi de "Tahran Zirvesi: Tezatlar İdlib çözümünü engelledi" manşetini atarken, toplantının İdlib ile ilgili anlaşmazlıklara çözüm getirmediğini yazdı.

Haberde, İran'ın başkenti Tahran'da Cumhurbaşkanı Ruhani ile üçlü zirvede buluşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ihtilaf yaşandığı yorumu yapıldı.

İran ve Rus liderlerin İdlib ile ilgili Beşşar Esed yönetimini desteklediğine vurgu yapılan haberde, Erdoğan'ın ise "şu anda 3 milyonu aşkın Suriyeli mülteciyi ağırlayan ülkesinin yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalacağına işaret ederek buna karşı çıktığı" ifade edildi.

Lübnan'ın En-Nahar gazetesi ise "Tahran Zirvesinin başarısızlığından sonra İdlib'de geri sayım başladı" başlığıyla verdiği haberde, "Suriyeli muhaliflerin son kalesi ve yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı İdlib'e yönelik rejim güçleri saldırısı ve yeni krizlerin yaşanmasına ilişkin endişelere" vurgu yapıldı.

Mısır devlet gazetelerinden ülkenin en büyük gazetesi Ahram da Tahran zirvesini sürmanşetten, "İdlib’in geleceği konusunda anlaşamayan Tahran zirvesi, ABD’nin Suriye’ye müdahalesini ret konusunda fikir birliğine vardı" başlığı ile gördü.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’ın başkenti Tahran’da dün bir araya geldiğini duyuran gazete, tarafların Amerika’nın Suriye’ye müdahalesini reddetmek konusunda fikir birliğine vardığını ancak, İdlib’in geleceği konusunda anlaşamadığını yazdı.

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