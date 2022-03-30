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Haberler Dünya Arap koalisyonu Yemen'de tek taraflı ateşkes ilan etti
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Arap koalisyonu, Yemen'deki operasyonlarını bugünden itibaren durduruyor

Yemen hükümetine destek veren Arap koalisyonu, bu sabahtan itibaren Yemen'in içlerine askeri operasyonlarını durduracağını ilan etti. Birleşmiş Milletler İslam dünyasının kutsal ayı Ramazan nedeniyle ateşkes çağrısı yapmıştı.

Arap koalisyonu Yemen'de tek taraflı ateşkes ilan etti
Arap koalisyonu Yemen'de tek taraflı ateşkes ilan etti
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HABERTURK.COM / AA

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) Yemen istişarelerinin başlaması sebebiyle uygun ortam oluşturulması hedefiyle böyle bir talebinin olduğunu açıkladı.

Ramazan ayında da olumlu bir ortam sağlanmasının istendiğini belirten Maliki, operasyonların Greenwich saatine göre 06.00'da durdurulacağını kaydetti.

Maliki, kapsamlı bir siyasi çözüme destek amaçlı alınan ateşkese Arap koalisyonu tarafından bağlı kalınacağını, ateşkesin başarılı olması için tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf dün 29 Mart-7 Nisan arasında yapılacak Yemen istişareleriyle eş zamanlı olarak ateşkes çağrısında bulunmuştu.

HUSİLERİN SALDIRILARI

Yemen'deki İran destekli Husiler birçok kez insansız hava araçlarıyla (İHA) Suudi Arabistan'ı hedef alıyor. Husilerin en çok saldırı düzenlediği nokta ise petrol devi Aramco tesisleri.

Husiler, geçtiğimiz hafta Cidde'de gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı öncesinde de pistin yakınındaki Aramco tesisini hedef almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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