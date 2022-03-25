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Suudi Arabistan Grand Prix'si antrenman seansı sırasında Aramco'ya saldırı

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki petrol devi Aramco'nun tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırdı. Saldırı, aynı kentte Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pilotlar antrenman seansı için piste çıkarken yaşandı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si antrenman seansı sırasında yangın
HABERTURK.COM / Ajanslar

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın dev petrol şirketi Aramco'ya bir kez daha insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Cidde kentindeki saldırı, pazar günü gerçekleşecek Formula 1 yarışları için pistte olan F1 pilotlarının antrenman seansı sırasında gerçekleşti.

Formuala 1'de sezonun ikinci grand prix'si olan Suudi Arabistan GP'sinin ilk antrenman seansı bu akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Ferrari'den Charles Leclerc en iyi zamanı yakalarken Cidde'de bulunan otomobil pistine yakın bir bölgede yangın çıktığı görüldü.

Son şampiyon Max Verstappen'in pistteyken çıkan yangın sırasında Hollandalı pilot, telsiz ile duman kokusu aldığını, aracından gelip gelmediğini sorarken Red Bull'un yanıtı ise aracından gelmediği şeklinde oldu. Daha sonra pise yaklaşık 20 kilometre mesafedeki bir petrol istasyonunda yangın çıktığı ve dumanların yükseldiği görüldü.

HUSİLER ÜSTLENDİ

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea, Yemenli Husilerin Suudi Arabistan petrol devi Aramco'nun liman kenti Cidde'deki tesislerine füzelerle, Ras Tanura ve Rabigh rafinerilerine insansız hava araçlarıyla saldırdığını söyledi.

Sarea, saldırının Suudi başkenti Riyad'daki hayati tesisleri de hedef aldığını da sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 9 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Başarısızlıkla sonuçlandığı söylenen saldırılarda kasıtlı olarak sivil nesnelerin ve enerji tesislerinin hedef alındığı kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya 19 Mart'ta da insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirmişlerdi.

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