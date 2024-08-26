Aras Bulut İynemli, 34'üncü yaşını 'Deha' setinde kutladı

'DEHA'NIN KONUSU NEDİR?

'Deha', biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikâyeyi ekranlara taşıyacak.