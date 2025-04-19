Aras Bulut İynemli, kontrolde
Geçtiğimiz ay sette kaza geçirerek ayağından ameliyat olan Aras Bulut İynemli, kontrol için hastaneye gitti
Giriş: 19.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:30
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da rol alan Aras Bulut İynemli'nin sette geçirdiği kaza sonucunda ayağından ameliyat olmuştu.
İynemli, kontrol içinde hastaneye gitti. Keyfinin yerinde olduğu görülen ünlü oyuncu, o anları sosyal medya sayfasında yayımladı.
İynemli ameliyat sonrasında; "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" demişti.
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