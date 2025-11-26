Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aras Bulut İynemli: Ülkemizi gururlandırdığımız için çok mutluyum - Magazin haberleri

        Aras Bulut İynemli: Ülkemizi gururlandırdığımız için çok mutluyum

        Aras Bulut İynemli, başrolünü üstlendiği ve Uluslararası Emmy'de ödül kazanan 'Deha' dizisinin ödül gecesinden paylaşımlar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 22:59 Güncelleme: 26.11.2025 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ülkemizi gururlandırdığımız için çok mutluyum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilen yapımlara verilen 53. Uluslararası Emmy Ödülleri, New York’ta sahiplerini buldu.

        SHOW TV’de geçtiğimiz sezon yayımlanan ve Ay Yapım imzası taşıyan 'Deha' dizisi, Brezilya ve İspanya yapımlarıyla yarıştığı kategoride Türkiye’ye büyük bir başarı kazandırdı. Dizi, 'En İyi Pembe Dizi' (Telenovela) ödülüne layık görüldü.

        REKLAM

        Başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Umut Aral ve senarist Damla Serim’in de aralarında bulunduğu ekip, ödül töreninde Türkiye’yi temsil etti.

        İynemli, törenden paylaştığı sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Uluslararası Emmy Ödülü’nü almak gerçekten çok değerli; hem gurur verici hem de heyecan verici. Bu ödülü sahnedeki birkaç temsilci olarak, tüm ekip adına aldık. Çünkü bu başarı, büyük bir ekip çalışmasının sonucu.

        Bu işi gerçekten çok seviyorum ve tutkuyla hikayelere hizmet etmeye devam etmek istiyorum. Dünyada bizi izleyen insanları ve ülkemizi gururlandırdığımız için çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #aras bulut iynemli
        #deha
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!