Aras Bulut İynemli: Ülkemizi gururlandırdığımız için çok mutluyum

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilen yapımlara verilen 53. Uluslararası Emmy Ödülleri, New York’ta sahiplerini buldu.

SHOW TV’de geçtiğimiz sezon yayımlanan ve Ay Yapım imzası taşıyan 'Deha' dizisi, Brezilya ve İspanya yapımlarıyla yarıştığı kategoride Türkiye’ye büyük bir başarı kazandırdı. Dizi, 'En İyi Pembe Dizi' (Telenovela) ödülüne layık görüldü.

Başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Umut Aral ve senarist Damla Serim’in de aralarında bulunduğu ekip, ödül töreninde Türkiye’yi temsil etti.

İynemli, törenden paylaştığı sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Emmy Ödülü’nü almak gerçekten çok değerli; hem gurur verici hem de heyecan verici. Bu ödülü sahnedeki birkaç temsilci olarak, tüm ekip adına aldık. Çünkü bu başarı, büyük bir ekip çalışmasının sonucu.

Bu işi gerçekten çok seviyorum ve tutkuyla hikayelere hizmet etmeye devam etmek istiyorum. Dünyada bizi izleyen insanları ve ülkemizi gururlandırdığımız için çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim."