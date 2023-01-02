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Araştırma görevlisi maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile araştırma görevlisi maaşları

Araştırma görevlisi maaşı 2023 Ocak memur zammı öncesi gündeme geldi. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenen memur maaşları yarın duyurulacak. Açıklama öncesi araştırma görevlisi maaşının ne kadar olacağı sorgulanıyor. İşte 2023 Ocak zammı ile en düşük araştırma görevlisi maaşları ile ilgili detaylar...

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  • Araştırma görevlisi maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile en düşük araştırma görevlisi maaşları kaç TL?

    Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor. Buna göre; 3 Ocak Salı günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları ile memur zammı belli olacak. Memur maaşlarına yapılan zam ile araştırma görevlisi maaşı da artacak. İşte 2023 akademisyen maaşına dair detaylar...
  • Araştırma görevlisi maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile en düşük araştırma görevlisi maaşları kaç TL?

    MEMUR ZAMMI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLDU?

    Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı. 2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.
  • Araştırma görevlisi maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile en düşük araştırma görevlisi maaşları kaç TL?

    2023 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Ocak ayında 10.264 TL olan araştırma görevlisi maaşı Temmuz ayında 14.543 TL’ye yükselmişti. yüzde 15.11 oranında olan 5 aylık enflasyon oranına göre 2023 yılında polis maaşının resmi bir rakam olmamakla beraber 16 bin 740 TL'ye çıkacağını gösteriyor. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı netlik kazanacak.
  • Araştırma görevlisi maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile en düşük araştırma görevlisi maaşları kaç TL?

    MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNLERİ
  • Araştırma görevlisi maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile en düşük araştırma görevlisi maaşları kaç TL?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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