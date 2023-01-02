Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor. Buna göre; 3 Ocak Salı günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları ile memur zammı belli olacak. Memur maaşlarına yapılan zam ile araştırma görevlisi maaşı da artacak. İşte 2023 akademisyen maaşına dair detaylar...