        Araştırma: Trombositler dondurularak iki yıla kadar saklanabilir | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Trombositler dondurularak iki yıla kadar saklanabilir

        Avustralyalı bilim insanları, trombositlerin dondurularak iki yıla kadar saklanabileceğini tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 17:35 Güncelleme: 09.12.2025 - 17:35
        Araştırma: Trombositler dondurularak iki yıla kadar saklanabilir
        Queensland Üniversitesi ve Avustralya Kızılhaçı Lifeblood kuruluşunun 10 yıllık ortak çalışmasında, normalde 22 derece sıcaklıkta muhafaza edilen ve yalnızca 7 günlük raf ömrüne sahip trombositlerin eksi 80 derecede dondurularak daha uzun süre etkinliğini koruyabildiği görüldü.

        Çalışmanın baş araştırmacısı Queensland Üniversitesinden Prof. Michael Reade, trombositlerin sınırlı saklama süresi nedeniyle dünyada bağışlanan ünitelerin yüzde 25 ila 33'ünün kullanım süresi dolduğu için imha edildiğine işaret ederek, eksi 80 derecede dondurulan trombositlerin ise iki yıla kadar saklanabildiğini belirtti.

        Reade, yöntemin özellikle kırsal bölgeler, uzak hastaneler ve askeri operasyon alanları için hayati önemde olduğunu vurgulayarak, "Pek çok kırsal ve uzak hastanede trombosit bulunmuyor. Dondurulmuş trombositlerin kullanılabilir hale gelmesi hayat kurtarıcı olabilir" ifadelerini kullandı.

        Dondurulmuş trombositlerin tamamen güvenli olduğuna ancak sıvı ortamda saklanan trombositlere kıyasla kanamayı durdurmada bir miktar daha az etkili olabildiğine dikkati çeken Reade, bu yöntemin başka alternatifin olmadığı durumlarda kritik öneme sahip olabileceğini aktardı.

        Açık kalp ameliyatı sırasında çok sayıda trombosit transfüzyonu alarak hayatta kaldığını söyleyen hastalardan biri olan 51 yaşındaki Colleen Stieler-Hunt, yaptığı açıklamada, "Bu bulguların özellikle kırsal ve uzak bölgeler için büyük fark yaratacağını düşünüyorum" dedi.

        Çalışmanın sonuçları, Journal of the American Medical Association (JAMA) dergisinde yayımlandı.

