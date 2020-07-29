Araştırmacı-Yazar Mürşide Uysal vefat etti

Libya, Katar ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AA

Yazar ve yayıncı Asım Uysal'ın eşi olan Mürşide Uysal, dün akşam saatlerinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) oluşturduğu oksijensizliğe bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ankara'da 20 Mart 1960'da dünyaya gelen Uysal, ilk, orta ve lise eğitimini Çubuk ilçesinde tamamladı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1983'te mezun olan Mürşide Uysal, Konya Özel Başak Lisesinde bir dönem öğretmenlik yaptı.

Bu arada STK'larla çeşitli çalışmalar yürüten ve eğitim seminerleri veren Uysal, 2000 yılında İstanbul'a yerleşti.

Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olan Uysal'ın, ilahiyat dalında yazdığı kitapların yanı sıra aynı zamanda çocuk edebiyatı alanında verdiği eserler Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusçaya çevrildi.