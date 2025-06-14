Arben Akış, İsviçre'de 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülünü aldı

Mustafa Akış ile Ümmihan Akış çiftinin oğlu Arben Akış, ailesi ve çevresinin oyunculuğa olan ilgisini, ezber kuvvetini ve ışığını fark etmesiyle 5 yaşında ajansa yazdırıldı. İlk reklam filminde oynayan Akış, ardından 'Hayatla Barış', 'Canım Oğlum', 'Bayram Şekeri', "Payitaht Abdülhamid', 'Mavera' ve 'Evlilik Hakkında Her Şey' gibi birçok yapımda oynadı. Son olarak 2024 şubat ayında Ankara'da çekilen 'Kalem / The Pencil' adlı filmde rol alan Arben Akış, İsviçre'nin Momohill Film Fair 2025 etkinliğinde 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülünü aldı. İleride daha da başarılı bir oyuncu olmak istediğini belirten Fevzi Çakmak Ortaokulu 8'inci Sınıf Öğrencisi Arben Akış; "İlk projem 5 yaşında oldu. Ondan sonra dizi ortamına girince kameralar, set, set ekibi, ortamı çok beğendim. Bu işi yapabileceğimi ilerletebileceğimi düşümdüm" dedi.

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"REPLİKLERİ 10 DAKİKADA EZBERLEYEBİLİYORUM"

İlk başladığında, kameranın önüne çıkınca çok heyecanlandığını belirten Arben Akış; "'Acaba yapabilecek miyim' diye tedirgin olmuştum ama sonrasında ilk kez kendimi televizyonda görünce daha çok çalıştım. Arkadaşlarım izleyince çok mutlu olmuştum. Bütün arkadaşlarım 'Seni bu dizide gördüm' deyince çok sevindim. Okuduğum replikleri 10 dakikada ezberleyebiliyorum. Oynayacağım rolü de baştan sona okuduktan sonra canlandıracağım kişinin hayatını hayal ediyorum. 'Nasıl biriymiş, bundan sonra ne yapar bu kişi' diyerek role girmeye çalışıyorum" diye konuştu.