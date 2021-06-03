Arçelik, 13’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nun çıktılarını düzenlediği online bir etkinlikle duyurdu. İklim aktivisti Selin Gören’in moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, iklim değişikliğinde gelinen noktayı, alınması gereken önlemleri ve şirketin bu konudaki mücadelesini aktardı.

İklim değişikliğinin hızını rakamlar ile anlatan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, paylaştı: “Birleşmiş Milletler verilerine göre, her yıl 4.7 milyon hektar büyüklüğünde orman yok oluyor. Danimarka’nın yüz ölçümünden büyük bu alan, her 3 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde alanın yol olması demek. Güncel bir araştırmaya göre, 2050 yılında sera gazı emisyonlarının neredeyse yüzde 10’unun tek kullanımlık plastiklerden kaynaklanacak. 10 yıl önce ortalama 393PPM olan atmosferdeki karbondioksit oranı, bugün 418PPM – 4 milyon yılın ve insanlık tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün, iklim krizini görmezden gelebileceğimiz bir noktada değiliz. Kaybedecek vaktimiz yok, hamlelerimizi tüm oyuncularla beraber planlamalıyız" dedi.

'YEŞİL TAHVİL İHRACI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KULLANILACAK'

İklim krizinin ancak ortak hareketle çözülebileceğinin pandemi döneminde bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Hakan Bulgurlu, "2050 yılına kadar tüm operasyonlarımızda net sıfır emisyon hedefliyoruz. 2030 sera gazı emisyon azaltım hedeflerimiz, Paris Anlaşması'nın “2°C'nin altında” hedefi doğrultusunda Science Based Targets Initiative-Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı. Buna göre doğrudan karbon ayak izimizi ifade eden Scope 1 emisyonlarını 2018 yılındaki seviyeye göre yüzde 15, dolaylı karbon ayak izimizi ifade eden Scope 2 emisyonlarımızı yüzde 30, tüketicimizin satın aldığı ürünlerimizden kaynaklı Scope 3 emisyonlarını ise yüzde 15 oranında azaltmayı hedefliyoruz. 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretimde karbon nötr olmayı başardık. Türkiye’den uluslararası piyasalara 350 milyon euroluk yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdik. Buradan elde ettiğimiz finansmanı sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarımızda kullanacağız" bilgilerini paylaştı.

İklim aktivisti Selin Gören ise, "Beni aktivist olmaya yönlendiren çocukluğumdan bu yana insanların doğadan kopması ve doğaya zarar vermeye başlaması oldu. Amacım bu konuda farkındalığı artırmak. Arçelik’in bu seneki sürdürülebilirlik raporunun ana teması da “Now Is The Time To Take Action Together’ yani ‘Şimdi Beraber Hareket Etme Zamanı’. Gezegene verdiğimiz zararı ancak hep birlikte harekete geçerek onarabiliriz" dedi.

50 MİLYON DOLAR YATIRIM PLANLIYOR

Arçelik'İN 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nda, “Geleceğin İyileştiren Teknoloji” çatı yaklaşımının kapsamınının genişletildiği ve daha iddialı 2030 hedeflerinin belirlediği belirtildi.

Rapordan öne çıkan bazı başlıklar ise şu şekilde,

• Karbon nötr olmayı sürdürebilmek için önümüzdeki dönemde 50 milyon dolarlık ek yatırım planlanıyor. Bu kapsamda 2030 yılına kadar kendi üretim tesislerinde öz tüketime yönelik 15 MW yenilenebilir enerji sistemi kurmayı, küresel çapta tüm üretim tesisleri için elektrik tedarikini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan yapmayı hedefliyor.

• Türkiye, Güney Afrika, Rusya, Romanya, Tayland ve Pakistan’daki üretim tesislerinde ürün başı enerji tüketimi 2015 yılındaki seviyeye göre yüzde 46,7 azaltarak, daha önce 2030 için belirlenen yüzde 45’lik azaltım hedefine ulaşılmış oldu.

• Türkiye, Güney Afrika, Rusya, Romanya, Tayland ve Pakistan’daki üretim tesislerinde ürün başı su çekimi 2015 yılındaki seviyeye göre yüzde 52 oranında azaltıldı. Daha önce konan yüzde 45’lik azaltım hedefine 2030 yılından önce ulaşıldı.

• 2030 yılına kadar Türkiye, Güney Afrika, Rusya, Romanya, Tayland ve Pakistan’daki üretim tesislerinde atık geri dönüşüm oranının 2015 baz yılına göre yüzde 99 oranında azaltılması hedefleniyor. Geri dönüştürülmüş plastik kullanımı oranının yüzde 40 bio material kullanım oranının yüzde 5 artırılması hedefleniyor.

• 2020 yılında 8 ton geri dönüştürülmüş balık ağı atığını ve 111.7 ton geri dönüştürülmüş endüstriyel iplik atığını, fırın, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi parçalarında kullanıldı.

• Türkiye’de üretilen küçük ev aletleri ve TV ürünlerin kutularında yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve dönüştürülebilir karton kullanıldı.

• Arçelik Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen özel formül ile bugüne kadar çamaşır makinesi ve yıkayıcı-kurutucu kazanları üretmek için yaklaşık 58 milyon geri dönüştürülmüş PET şişe kullanıldı.

• Enerji verimli ürünlerin satışından elde edilen ciro tüm cironun yüzde 50’sine tekabül etti.

• Enerji verimliliği projeleriyle 5,217 ton CO2 emisyonu azaltıldı.

• Atık azaltımı ve su verimliliği projeleri ile yaklaşık 13 milyon TL tasarruf elde edildi.