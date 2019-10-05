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Arda Ayten kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten

Arda Ayten kimdir? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL değerindeki soruyu bilen Arda Ayten hakkında bilgiler haberimizde...

Arda Ayten

Arda Ayten kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Arda Ayten 1 Milyon değerindeki para ödülüne kadar ulaştı. Milyonluk soruyu doğru bilerek büyük ödülü kazandı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MİLYONLUK SORU!

Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim 2019 tarihli yayınında Arda Ayten'in karşısına, "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? soru çıktı. Şıklarda ise, Vatan, Kan, Toprak ve Yurt bulunuyordu. Arda Ayten, doğru cevap olan Toprak'ı söylerek milyonluk soruyu doğru bildi. Arda Ayten ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı tebrik etti.

ARDA AYTEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde tıp fakültesi öğrencisi. 19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.

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