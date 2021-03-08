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Arda Ermut kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Arda Ermut'un biyografisi ve hakkında bilgiler

Arda Ermut, günün hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri durumunda bulunuyor. 1980 yılında Karaman'da dünyaya gelen Arda Ermut ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte Arda Ermut'un biyografisi ve hakkında bilgiler...

Arda Ermut kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Arda Ermut'un biyografisi ve hakkında bilgiler

2015 yılında Başbakanlık Yatırım Ajansı – TYDTA) Başkanlığı görevini yürüten Arda Ermut'un hayat hikayesi ile ilgili merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

ARDA ERMUT KİMDİR?

Arda Ermut, 1980 Karaman doğumludur. Ermut, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Ermut, 2005 – 2006 yılları arasında da Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri olarak görev aldı.

Selim Arda Ermut, TYDTA’da çalışmalarını sürdürdüğü 8 yılı aşkın süre içerisinde; Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden Sorumlu Proje Direktörlüğü, Hindistan’dan Sorumlu Proje Direktörlüğü ve TYDTA Başkanı Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Başbakanlık Yatırım Ajansı – TYDTA) Başkanlığı görevine getirildi.

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