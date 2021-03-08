2015 yılında Başbakanlık Yatırım Ajansı – TYDTA) Başkanlığı görevini yürüten Arda Ermut'un hayat hikayesi ile ilgili merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

ARDA ERMUT KİMDİR?

Arda Ermut, 1980 Karaman doğumludur. Ermut, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Ermut, 2005 – 2006 yılları arasında da Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri olarak görev aldı.

Selim Arda Ermut, TYDTA’da çalışmalarını sürdürdüğü 8 yılı aşkın süre içerisinde; Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden Sorumlu Proje Direktörlüğü, Hindistan’dan Sorumlu Proje Direktörlüğü ve TYDTA Başkanı Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Başbakanlık Yatırım Ajansı – TYDTA) Başkanlığı görevine getirildi.