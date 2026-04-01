        Arda Güler: Allah bize nasip etti! - Futbol Haberleri

        Arda Güler: Allah bize nasip etti!

        Milli yıldızımız Arda Güler, Kosova'yı eleyerek Dünya Kupası'na gittiğimiz mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu

        Giriş: 01.04.2026 - 01:09 Güncelleme:
        Arda Güler, Kosova'yı eleyerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katıldığımız mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Genç yıldızımız, "Hasretimizi bitirdik, güzel ülkemize armağan olsun. Belki iyi futbol oynamadık ama oyunun gerekliliklerini yaptık. Çok mutluyuz. Milli Takım ile güzel şeyler yaşamak hepimizin hayali. Bugün de benim için çok özel bir gün. Saha kenarında oyundan çıktıktan sonra heyecanı hissettik. Çok mutluyuz." dedi.

        Arda, "2002 Dünya Kupası'nı izlediğimizde tüyler diken diken oluyor. Aynı şans bize de nasip oldu. İnşallah aynı şeyleri, daha güzellerini Allah, bize de yazdırmayı nasip eder." ifadelerini kullandı.

        Arda "Dünya Kupası'nda kimseyi küçümsemeden, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

