Arda Güler için çarpıcı istatistik: A Milli Takım'da daha çok oynadı! A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in başarılı futbolcusu Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Genç futbolcu, Real Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da daha çok süre buldu. Milli takımda 1319 dakika oynayan 19 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de ise 747 dakika sahada kaldı

Habertürk Giriş: 20.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:59 facebook

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